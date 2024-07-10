Укроборонпром відкрив перше представництво за кордоном

Перше іноземне представництво українського оборонного концерну Укроборонпром запрацювало у столиці США

Акціонерне товариство «Укроборонпром» відкрило перше представництво за кордоном – воно працюватиме у Вашингтоні, США.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в Telegram.

Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який наразі проходить в американській столиці.

«Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО», — зазначив Камишін.

В пресслужбі Укроборонпрому зазначили, що представництво буде працювати за трьома ключовими напрямками:

взаємодія з бізнесом та експертними організаціями;

співпраця з державними органами, та оборонними організаціями;

підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах – партнерах.

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Йдеться про пошук інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Також це пошук та оцінка новітніх технологій та інноваційних розробок, забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для ефективного впровадження технологій та управління спільними підприємствами тощо.

Камишін розповів, що українські компанії вже мають низку принципових домовленостей з американськими колегами. За його словами, представництво у США дасть змогу пришвидшити їхню реалізацію та посилити інтеграцію української «оборонки» до оборонно-промислової бази НАТО.

Нагадаємо, фонд співзасновників Uklon «Незламні» оголосив про $200 тис. інвестицій в український оборонний стартап Ailand Systems, який розробляє автономні дрони для дистанційного виявлення мін та вибухонебезпечних предметів. З урахуванням нових інвестицій Ailand Systems залучив понад $465 тис.

Ця угода стала другою публічною угодою орієнтованого на українські defence-tech стартапи фонду. Першим проєктом у портфелі фонду став Buntar Aerospace – розробник розвідувальних ШІ-дронів.

Також ми писали, що з кожним наступним роком з бюджету витрачатимуть все менше коштів на оборонну сферу. Принаймні такими є попередні розрахунки українського уряду. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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