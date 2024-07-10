close-btn
PaySpaceMagazine

Укроборонпром відкрив перше представництво за кордоном

10.07.2024 10:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Перше іноземне представництво українського оборонного концерну Укроборонпром запрацювало у столиці США

Укроборонпром

Фото: ukroboronprom.com.ua

Акціонерне товариство «Укроборонпром» відкрило перше представництво за кордоном – воно працюватиме у Вашингтоні, США.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в Telegram.

Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який наразі проходить в американській столиці.

«Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО», — зазначив Камишін.

В пресслужбі Укроборонпрому зазначили, що представництво буде працювати за трьома ключовими напрямками:

  • взаємодія з бізнесом та експертними організаціями;
  • співпраця з державними органами, та оборонними організаціями;
  • підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах – партнерах.

Читайте також: Фінсько-український фонд Double Tap інвестуватиме в defence-стартапи

Йдеться про пошук інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Також це пошук та оцінка новітніх технологій та інноваційних розробок, забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для ефективного впровадження технологій та управління спільними підприємствами тощо.

Камишін розповів, що українські компанії вже мають низку принципових домовленостей з американськими колегами. За його словами, представництво у США дасть змогу пришвидшити їхню реалізацію та посилити інтеграцію української «оборонки» до оборонно-промислової бази НАТО.

Нагадаємо, фонд співзасновників Uklon «Незламні» оголосив про $200 тис. інвестицій в український оборонний стартап Ailand Systems, який розробляє автономні дрони для дистанційного виявлення мін та вибухонебезпечних предметів. З урахуванням нових інвестицій Ailand Systems залучив понад $465 тис.

Ця угода стала другою публічною угодою орієнтованого на українські defence-tech стартапи фонду. Першим проєктом у портфелі фонду став Buntar Aerospace – розробник розвідувальних ШІ-дронів.

Також ми писали, що з кожним наступним роком з бюджету витрачатимуть все менше коштів на оборонну сферу. Принаймні такими є попередні розрахунки українського уряду. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

На що Україна витрачала кошти з бюджету у 2024 році — Мінфін

Україна отримає перші €1,5 млрд від заморожених росактивів: названо терміни

Скільки грошей Україна витратила на оборону з початку року — Мінфін

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиСША
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Google надасть користувачам доступ до даркнету 10.07.2024

Google надасть користувачам доступ до даркнету
Visa і Tangem представили платіжний гаманець з криптовалютою 10.07.2024

Visa і Tangem представили платіжний гаманець з криптовалютою
Засновник Revolut продасть частину своїх акцій: подробиці 09.07.2024

Засновник Revolut продасть частину своїх акцій: подробиці
Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап 09.07.2024

Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап
Блокнот від Microsoft отримав нові функції: їх чекали 40 років 09.07.2024

Блокнот від Microsoft отримав нові функції: їх чекали 40 років
НБУ оштрафував фінустанову за порушення прав споживачів 08.07.2024

НБУ оштрафував фінустанову за порушення прав споживачів
Вибір редакції
Всі
Запрошуємо на конференцію TechFin Expert Summit 2024 — встигніть придбати квитки
ТОП статей 09.07.2024

Запрошуємо на конференцію TechFin Expert Summit 2024 — встигніть придбати квитки

 Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі
ТОП статей 08.07.2024

Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі
Останні новини
Сьогодні  15:40

Apple стала першою компанією з ринковою капіталізацією $3,5 трлн

 Сьогодні  15:00

Біткоїн-майнери капітулюють: що це означає

 Сьогодні  14:20

В яких банках українці зберігають найбільше грошей — дані НБУ

 Сьогодні  13:40

Standard Chartered веде переговори про купівлю криптовалютної компанії Elwood Capital Management

 Сьогодні  13:00

Скількох українців можуть позбавити майна через штрафи ТЦК — Опендатабот

 Сьогодні  12:20

У Китаї створили ШІ, який може перевершити ChatGPT

 Сьогодні  11:40

Ethereum ETF близькі до фінішної прямої —керівник Bitwise

 Всі новини