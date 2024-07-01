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Україна скоротить витрати на оборону в найближчі роки: названо суми

01.07.2024 19:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

З кожним наступним роком з бюджету витрачатимуть все менше коштів на оборонну сферу. Принаймні такими є попередні розрахунки українського уряду

Україна скоротить витрати на оборону

Фото: unsplash.com, freepik.com

Кабінет міністрів підготував Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, де назвав видатки з держбюджету на безпеку й оборону пріоритетним напрямком.

Основні показники документа опублікував заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Так, на сьогодні уряд визначив наступні обсяги видатків бюджету на середньостроковий період на оборонну сферу:

  • 2025 рік — 2 226,8 млрд грн;
  • 2026 рік — 1 626,8 млрд грн;
  • 2027 рік — 1 532,8 млрд грн.

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Однак зазначені обсяги видатків будуть переглядатися під час підготовки законопроєктів про держбюджет України на відповідний рік з урахуванням рішень керівництва держави, тривалості та інтенсивності воєнного конфлікту.

Також за попередніми прогнозами Кабміну, загальні видатки бюджету в наступні три роки будуть такими:

  • 2025 рік — 3 955,5 млрд грн;
  • 2026 рік — 3 788,1 млрд грн;
  • 2027 рік — 3 912,5 млрд грн.

Нагадаємо, що загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн грн, з них на оборону — 1,685 трлн грн.

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В документі зазначається, що всі показники на 2025-2027 роки розраховані в умовах воєнного часу, високої невизначеності під час постійних змін зовнішніх та внутрішніх умов економічного розвитку. Вони є оцінкою в режимі реального часу і з огляду на поточну мінливість соціально-економічної ситуації можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік погіршення.

«Наявність надзвичайної невизначеності щодо подальшої реалізації безпекових ризиків та зовнішніх факторів робить можливим реалізацію різних сценаріїв економічного розвитку», — йдеться в декларації.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, у квітні на оборонний сектор виділили з бюджету 146,6 млрд грн. Загалом за січень-квітень 2024 на цю статтю видатків було витрачено 554,7 млрд грн або 58,6% від всього обсягу видатків загального фонду держбюджету.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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