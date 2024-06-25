3 фактори ліквідності, що зараз впливають на ціну Біткоїна

За словами засновника та генерального директора CryptoQuant Кі Янг Джу, ціна Біткоїна наразі формується трьома ключовими каналами ліквідності на стороні покупця

За словами засновника та генерального директора CryptoQuant Кі Янг Джу, ціна Біткоїна наразі формується трьома ключовими каналами ліквідності на стороні покупця: фіатними валютами, стейблкоїнами та спотовими ETF. Ці фактори впливають на ринковий тренд і впливатимуть на ціну криптовалюти аж до липня.

Стейблкоїни як канал ліквідності

Поточна статистика показує, що ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла і вона відносно близька до попередніх значень ATH щодо ринкової капіталізації BTC.

Кі Янг Джу, ринковий аналітик, зазначив, що коефіцієнт обмінних резервів стейблкоїнів також досить схожий на ці рівні ATH. Це вказує на те, що стейблкоїни вже були використані для забезпечення ліквідності з боку покупців, і подальші значні цінові рухи можуть вимагати більшого їх притоку, наприклад, щоб запустити ще один значний підйом.

Разом з тим, протягом останнього тижня Coinbase Premium був негативним, і це можна пояснити загальними ринковими настроями, а також відсутністю сильних притоків фіатного капіталу, які б допомогли підштовхнути ціну Біткоїна вгору. Індекс Coinbase Premium вимірює розрив між цінами BTC на Coinbase і Binance, і позитивне значення вказує на сильний тиск покупців на спотовому ринку.

На противагу цьому, зниження означає, що інституційний попит був низьким, а тиск продажів був домінуючим. Ця тенденція свідчить про те, що важко підтримувати траєкторію зростання без свіжих вливань фіатного капіталу.

Спотові ETF та настрої на ринку

Спотові біржові фонди в середньому демонструють негативну динаміку протягом останніх двох тижнів. Аналітики вважають, що може відбутися відродження цих ETF, оскільки Біткоїн може нівелювати деякі політичні ризики, пов’язані з майбутніми подіями в цьому році.

Однак, Біткоїн зазнав значного падіння на 6,26% за одну добу, що стало найвищим одноденним падінням за останні майже 100 днів. Це змусило експертів на ринку порушити питання щодо можливості купівлі, яка наразі є доступною, враховуючи минулу поведінку Біткоїна після подібних падінь.

Дехто наголошує на перепроданості за індексом відносної сили (RSI), що вказує на можливий ціновий відскок. За останні два роки було помічено, що перед значним зростанням ціни RSI знаходився на схожих рівнях.

Інші експерти, як-от Самсон Моу, підкреслюють, що нинішні цінові рухи зумовлені радше настроями та страхом, аніж значними розпродажами з боку великих власників. Моу заявив:

“Кожен, хто продає Біткоїн зараз, пошкодує про це протягом року. Я говорю про жаль на рівні «найбільшої помилки мого життя». Жалкуватимуть на рівні передсмертного плачу”.

Політичний вплив і прогнози

Очікується, що політичні події також вплинуть на подальшу ціну Біткоїна. Майбутні президентські вибори в США є фактором занепокоєння на ринку. Колишній президент США Дональд Трамп підтримав майнінг біткоїнів і чітко заявив, що готовий отримувати політичні внески у вигляді криптовалюти.

Позиція Трампа контрастує з підходом нинішньої адміністрації. Передвиборча кампанія президента Джо Байдена звертається до криптоіндустрії за рекомендаціями щодо політики цифрових активів, що знаменує собою зміну позиції його адміністрації, яка раніше була менш прихильною до криптовалют.

Згідно з даними CryptoQuant, мультиплікатор біржового потоку для Біткоїна знизився до значення нижче 0,6, що свідчить про низький рівень спекулятивного попиту на ринку. Раніше цей рівень вже спостерігався на позначці $30 000, після чого зростання продовжувалося.

Раніше ми писали про те, коли, на думку Віллі Ву, розпочнеться відновлення ціни Біткоїна.

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За матеріалами coingape.com