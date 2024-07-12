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5 основних індикаторів розвороту крипторинку в липні

12.07.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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Ринок криптовалют може нарешті побачити розворот завдяки цим п’яти основним факторам

5 основних індикаторів розвороту крипторинку в липні

Фото: pngwing.com, freepik.com

Крипторинок готується до потенційного розвороту в липні, який буде зумовлений кількома важливими факторами. Ось п’ять основних індикаторів, на які варто звернути увагу.

Потенційне зниження ставок Федеральним резервом

ФРС може знизити відсоткові ставки вже у вересні, згідно з нещодавніми чутками, а потім ще раз у грудні. На думку аналітиків, ринки отримають ліквідність від цих знижень, а криптовалюти можуть виграти від чергового позитивного показника індексу споживчих цін.

Прогрес у подачі S-1 емітентами Ethereum ETF

Емітенти Ethereum ETF нещодавно отримали свої форми S-1 від SEC з проханням внести невеликі зміни. Перш ніж їх буде схвалено, ці емітенти повинні відреагувати на критику і подати заявку повторно, пройшовши щонайменше ще один раунд розгляду. Це є результатом залучення більшої кількості інституційних інвесторів.

Позиція голови CFTC щодо регулювання криптовалют

Згідно з нещодавніми коментарями голови CFTC, від 70% до 80% криптовалют не є цінними паперами, що підкреслює необхідність для CFTC регулювати ці активи відповідно до Закону про товарні біржі. Така позиція може покласти край затяжній дискусії про те, до якої категорії краще віднести криптовалюти – до товарів чи до цінних паперів, забезпечивши необхідну регуляторну ясність і підвищивши довіру інвесторів.

Проєкти токенізації Goldman Sachs

До кінця року Goldman Sachs хоче представити три ініціативи з токенізації, з акцентом на ринки США та Європи. Ці ініціативи, які очолює ентузіаст токенізації та криптовалют Метью МакДермотт, мають потенціал для залучення великого інституційного інтересу та інвестицій у криптобізнес.

Оптимістичний прогноз JPMorgan щодо Біткоїна

У звіті, опублікованому сьогодні, JPMorgan прогнозує “бичачий” відскок Біткоїна в серпні. Попри нещодавнє падіння ринку, банк все ще оптимістично дивиться на перспективи головної криптовалюти. В аналізі підкреслюється, що очікується менший тиск на Біткоїн, оскільки нещодавня хвиля ліквідацій криптовалют згасає. Щоб краще відобразити поточний стан ринку, JPMorgan також знизив свою оцінку чистого потоку криптовалют з $12 млрд до $8 млрд.

Раніше ми писали про те, яким може бути максимальний вплив продажу кредиторами Mt. Gox своїх біткоїнів.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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