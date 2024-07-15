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Біткоїн демонструє аномальну волатильність та злітає до майже $63 000: причини

15.07.2024 11:00
Олеся Крамаренко
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Сьогодні ціни на криптовалюти набули бичачого імпульсу, підживлюючи оптимізм серед учасників ринку по всьому світу. Біткоїн відновив прорив вище позначки $62 000, а провідні криптовалюти пішли за ним зі значним зростанням

Біткоїн демонструє аномальну волатильність та злітає до майже $63 000: причини

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Ціна Біткоїна, провідної криптовалюти, нещодавно підскочила на 5%, до внутрішньоденного максимуму в $63 025. Значний стрибок ціни викликав попередження про волатильність від 100eyes Scanner. Найбільша криптовалюта світу досягла найвищого рівня з 2 липня.

5 липня актив впав до $53 550, найнижчого рівня за останні п’ять місяців, через такі “ведмежі” фактори, як довгоочікувані виплати Mt. Gox та розпродаж, ініційований Саксонією.

Тепер, коли Саксонія продала всі свої біткоїни, крипторинок стає дедалі жвавішим. Швидше за все, за цим стрімким покращенням настроїв також стоять холодніші, ніж очікувалося, дані по інфляції в США. Щобільше, криптовалютна спільнота наразі розмірковує над тим, чи справді Китай перейшов до розблокування Біткоїна.

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що це потенційно може бути “величезною подією”. Однак він також поставив під сумнів правдивість таких чуток.

Альткоїни

Основні альткоїни зросли разом з Біткоїном. Ethereum (ETH) виріс на 5%, досягнувши внутрішньоденного максимуму в $3 336. BNB і Solana (SOL) зросли на 3,79% і 6,22% відповідно. XRP і Cardano (ADA) відстають від решти основних альткоїнів з відносно скромним зростанням. Останній піднявся всього на 0,84%.

Dogecoin (DOGE) подорожчав на 4,62%, до $0,118. Водночас Shiba Inu (SHIB) подорожчав на 5,35%, до $0,00001812. Pepe (PEPE) зросла на 8,55% і зупинилася на позначці $0,00000974.

Найкращі криптовалюти сьогодні:

  • Ціна Mog Coin (MOG) зросла на 17,24% до $0,000002042.
  • Ціна Pendle (PENDLE) зросла на 14,12$ до $4,38.
  • Ціна Stacks (STX) злетіла на 11,74% до $1,87.
  • Artificial Superintelligence Alliance (ASI) підскочив на 11,39% до $1,31.

Криптовалюти-невдахи сьогодні:

  • Ціна TRON (TRX) впала на 1,16% до $0,1381.
  • Ціна UNUS SED LEO (LEO) знизилась на 0,38% до $5,82.
  • Ціна MANTRA (OM) впала на 0,37% до $1,08.

Крім того, годинні графіки показали, що BTC виріс на 0,05%, в той час, як ETH, XRP і SOL впали на 0,05%-0,55%. Це може означати, що сьогодні варто очікувати подальшої волатильності цін на криптовалюту.

Раніше ми писали про те, як зрозуміти, коли виводити криптовалюти з біржі.

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За матеріалами coingape.com, U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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