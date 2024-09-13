eToro припинить торговельну діяльність майже всіма криптовалютами

Торгова платформа eToro припинить пропонувати своїм клієнтам майже всі криптовалюти в рамках угоди з Комісією з цінних паперів і бірж США

Торгова платформа припинить торгівлю всіма криптовалютами крім Біткоїна, Bitcoin Cash (BCH) та Ethereum. Компанія eToro також погодилася сплатити штраф у розмірі $1,5 млн для врегулювання звинувачень у тому, що вона діяла як незареєстрований брокер і незареєстроване клірингове агентство стосовно своїх криптовалютних пропозицій.

SEC стверджувала, що eToro надавала своїм американським клієнтам можливість торгувати криптоактивами, які регулятор вважав цінними паперами щонайменше з 2020 року, але не дотримувалася вимог щодо реєстрації, передбачених федеральним законодавством про цінні папери.

Компанія не визнала і не заперечила висновки SEC. Мирова угода торкнеться лише американських користувачів компанії. Надалі єдиними криптовалютами, якими клієнти eToro в США зможуть торгувати на платформі, будуть Bitcoin, Bitcoin Cash та Ethereum. eToro надасть своїм клієнтам можливість продати всі інші токени протягом 180 днів.

Поки eToro намагається подолати ці регуляторні перешкоди, інші брокерські компанії, можливо, також будуть змушені з’ясовувати, як дотримуватися вимог законодавства. Американські регулятори вже розслідують криптовалютний бізнес Robinhood, а також криптовалютних бірж, таких як Binance.

Ці судові позови можуть призвести до подібних результатів, як у випадку з eToro, де роздрібні інвестори матимуть доступ лише до кількох криптовалют.

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За матеріалами reuters.com