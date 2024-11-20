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Росія заборонить майнінг криптовалют на окупованих територіях України

20.11.2024 18:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Влада рф планує заборонити майнінг криптовалют на тимчасово окупованих українських територіях вже з грудня

Росія заборонить майнінг криптовалют на окупованих територіях України

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

Віцепрем’єр-міністр росії Олександр Новак скликав нараду з високопосадовцями, щоб обговорити проблеми з постачанням електроенергії в країні під час пікових навантажень в осінньо-зимовий період.

У центрі уваги були енергетичні проблеми, спричинені криптомайнінгом, особливо в регіонах з обмеженими енергетичними потужностями.

Відомо, що запропонована заборона поширюватиметься на території, що перебувають під контролем рф, включаючи тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Уряд прагне обмежити видобуток корисних копалин на цих територіях, посилаючись на вплив на місцеві електромережі.

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На Північному Кавказі та в окупованих регіонах України повна заборона на майнінг набуде чинності, попередньо, з грудня 2024 року. Також майнінг криптовалют у Сибіру буде призупинено з 1 грудня до 15 березня 2025 року. Аналогічні обмеження будуть застосовуватися щорічно з 15 листопада по 15 березня до 2031 року.

Уряд путіна розглядає кілька змін до російського законодавства у сфері криптовалют протягом останніх кількох місяців. Новий закон дозволяє пряме регулювання майнінг-пулів в той час, як підтримка використання криптовалют як способу оплати залишається сильною.

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Минулого тижня уряд переглянув свою політику оподаткування криптовалют. Згідно з новими правилами, криптовалюта класифікується як майно для цілей оподаткування. Дохід від майнінгу буде оподатковуватися на основі його ринкової вартості на момент отримання.

Однак майнери також зможуть вираховувати витрати, понесені під час операцій, що дещо послабить фінансовий тиск на галузь. Операції з криптовалютою будуть звільнені від податку на додану вартість (ПДВ). Натомість прибуток буде оподатковуватися за тією ж схемою, що й цінні папери. Це обмежить податок на доходи фізичних осіб, пов’язані з криптовалютою, на рівні 15%.

Нагадаємо, з поширенням криптовалют все більше людей шукають нові способи заробітку на криптовалютах, і одним із таких способів став майнінг на смартфонах. У нашій статті ми розглянули, що таке майнінг на смартфоні, як він працює, та чи дійсно можливо сьогодні на цьому заробити.

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За матеріалами BeInCrypto

Рубрики: Війна з РосієюКриптовалютиСвітНовини
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