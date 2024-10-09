Standard Chartered прогнозує 5-кратне зростання ціни Solana через цей фактор

Standard Chartered Bank спрогнозував, що ціна Solana (SOL) може злетіти в п’ять разів до кінця 2025 року

Standard Chartered Bank спрогнозував, що ціна Solana (SOL) може злетіти в п’ять разів до кінця 2025 року. Такий прогноз з’явився на тлі зростання користувацької бази Solana, коли мережа вперше побачила понад 100 мільйонів щомісячних активних адрес.

Зростання цін на Solana пов’язане з президентством Трампа

У розмові з керівником відділу досліджень цифрових активів фінансової установи Джеффом Кендріком (Geoff Kendrick) були розкриті потенційні сценарії розвитку Solana, Bitcoin та Ethereum залежно від президентських виборів у США у 2024 році.

За словами Кендріка, ціна SOL може зрости в п’ять разів до 2025 року, з урахуванням того, що Дональд Трамп збереже прокриптовалютну позицію під час свого президентства. Ethereum за такого сценарію може зрости в 4 рази, а Біткоїн — втричі.

Якщо Камала Гарріс стане президентом

Кендрік описав інший сценарій, якщо Камала Харріс переможе на президентських виборах. У цьому випадку очікується, що Біткоїн перевершить Ethereum, який перевершить Солану. Втім, Standard Chartered Bank залишається «бичачим» щодо Біткоїна і прогнозує, що один BTC досягне $200 000 до кінця 2025 року, незалежно від виборів у США.

Ethereum може піднятися до $7 000 за Гарріс, а за Дональда Трампа — до $10 000. Щодо Solana, то вона може виявитися менш ефективною через суворі регуляторні рамки.

Що стосується екосистеми Solana, Кендрік вважає, що вона буде краще розвиватися за адміністрації Трампа. Існує також можливість, що на ринок може бути випущений біржовий фонд Solana (ETF), що призведе до зростання популярності та інвестицій.

Він також підкреслив, що Solana повинна збільшити швидкість транзакцій, оскільки вона може збільшитися в 100-400 разів протягом наступних кількох років завдяки клієнту-валідатору Firedancer, який зосереджений на підвищенні TPS Solana до одного мільйона.

Це важливо для Solana, оскільки вона прагне стати платформою для секторів, які потребують великої пропускної здатності, включаючи фінанси, споживчі послуги та децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN). Про те що таке DePIN, багатомільярдний криптотренд 2024 року, ми писали раніше.

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За матеріалами coingape.com