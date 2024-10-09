close-btn
PaySpaceMagazine

Standard Chartered прогнозує 5-кратне зростання ціни Solana через цей фактор

09.10.2024 16:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Standard Chartered Bank спрогнозував, що ціна Solana (SOL) може злетіти в п’ять разів до кінця 2025 року

Standard Chartered прогнозує 5-кратне зростання ціни Solana

Фото: unsplash.com

Standard Chartered Bank спрогнозував, що ціна Solana (SOL) може злетіти в п’ять разів до кінця 2025 року. Такий прогноз з’явився на тлі зростання користувацької бази Solana, коли мережа вперше побачила понад 100 мільйонів щомісячних активних адрес.

Зростання цін на Solana пов’язане з президентством Трампа

У розмові з керівником відділу досліджень цифрових активів фінансової установи Джеффом Кендріком (Geoff Kendrick) були розкриті потенційні сценарії розвитку Solana, Bitcoin та Ethereum залежно від президентських виборів у США у 2024 році.

За словами Кендріка, ціна SOL може зрости в п’ять разів до 2025 року, з урахуванням того, що Дональд Трамп збереже прокриптовалютну позицію під час свого президентства. Ethereum за такого сценарію може зрости в 4 рази, а Біткоїн — втричі.

Якщо Камала Гарріс стане президентом

Кендрік описав інший сценарій, якщо Камала Харріс переможе на президентських виборах. У цьому випадку очікується, що Біткоїн перевершить Ethereum, який перевершить Солану. Втім, Standard Chartered Bank залишається «бичачим» щодо Біткоїна і прогнозує, що один BTC досягне $200 000 до кінця 2025 року, незалежно від виборів у США.

Ethereum може піднятися до $7 000 за Гарріс, а за Дональда Трампа — до $10 000. Щодо Solana, то вона може виявитися менш ефективною через суворі регуляторні рамки.

Що стосується екосистеми Solana, Кендрік вважає, що вона буде краще розвиватися за адміністрації Трампа. Існує також можливість, що на ринок може бути випущений біржовий фонд Solana (ETF), що призведе до зростання популярності та інвестицій.

Він також підкреслив, що Solana повинна збільшити швидкість транзакцій, оскільки вона може збільшитися в 100-400 разів протягом наступних кількох років завдяки клієнту-валідатору Firedancer, який зосереджений на підвищенні TPS Solana до одного мільйона.

Це важливо для Solana, оскільки вона прагне стати платформою для секторів, які потребують великої пропускної здатності, включаючи фінанси, споживчі послуги та децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN). Про те що таке DePIN, багатомільярдний криптотренд 2024 року, ми писали раніше.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Криптошахраї відмовляються від блокчейну TON: причини 09.10.2024

Криптошахраї відмовляються від блокчейну TON: причини
Скільки коштував Біткоїн цього дня 14 років тому 09.10.2024

Скільки коштував Біткоїн цього дня 14 років тому
Canary Capital подала заявку на другий спотовий XRP ETF у США 09.10.2024

Canary Capital подала заявку на другий спотовий XRP ETF у США
Ким був Лен Сассаман, і чому HBO думає, що він — Сатоші Накамото 08.10.2024

Ким був Лен Сассаман, і чому HBO думає, що він — Сатоші Накамото
Різке зростання запасів XRP на Binance: чи повертається бичачий тренд 08.10.2024

Різке зростання запасів XRP на Binance: чи повертається бичачий тренд
Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн 08.10.2024

Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн
Вибір редакції
Всі
«UA business Global народився, щоб допомогти українському бізнесу успішно розвиватися глобально в умовах війни»‎: інтерв'ю із засновницею проєкту — Катериною Дорошевською
ТОП статей 09.10.2024

«UA business Global народився, щоб допомогти українському бізнесу успішно розвиватися глобально в умовах війни»‎: інтерв'ю із засновницею проєкту — Катериною Дорошевською

 Підвищення ПДВ: гостра необхідність чи забаганка урядів
ТОП статей 09.10.2024

Підвищення ПДВ: гостра необхідність чи забаганка урядів
Останні новини
Сьогодні  21:00

Світова економіка може втратити трильйони доларів в найближчі роки: причина

 Сьогодні  20:30

Які помилки найчастіше робили посадовці у деклараціях — Опендатабот

 Сьогодні  20:00

Земля нагріється удвічі сильніше за прогнози вчених: що буде з людством

 Сьогодні  19:30

Криптошахраї відмовляються від блокчейну TON: причини

 Сьогодні  19:00

Бізнес будуть перевіряти по-новому — Рада ухвалила законопроєкт

 Сьогодні  18:30

Скільки ви б отримали, якби інвестували $1 тис. у Palantir

 Сьогодні  18:00

Google та Vodafone підписали угоду на $1 млрд

 Всі новини
credit link image