Standard Chartered веде переговори про купівлю криптовалютної компанії Elwood Capital Management

У разі реалізації цього проєкту Standard Chartered стане однією з перших світових банківських установ, яка розпочне спотову торгівлю криптовалютами

Zodia Markets, криптовалютна дочірня компанія британського міжнародного банку Standard Chartered, веде переговори про купівлю Elwood Capital Management, криптовалютної фірми, яку підтримує мільярдер, менеджер хедж-фондів Алан Говард.

Очікується, що угода між Zodia Markets і Elwood Capital, яка пропонує послуги з позабіржової торгівлі криптовалютами та розрахунків, буде завершена до кінця цього місяця, повідомило 9 липня агентство Bloomberg.

За словами однієї з осіб, знайомих з угодою, придбання Zodia Market компанії Elwood Capital надасть фірмі ліцензії постачальника віртуальних активів та інвестиційного бізнесу на острові Джерсі, що є залежною територією британської корони біля узбережжя Північної Франції.

Як повідомляється, це посилить поточні зусилля Zodia, спрямовані на зосередження на позабіржових розрахункових послугах.

Zodia Markets — це криптовалютна біржа, запущена Standard Chartered у 2021 році, спільне підприємство між венчурною дочірньою компанією банку та гонконзькою BC Technology Group.

Вона припинила свої послуги на початку цього року через низький попит на криптовалюти, повідомив генеральний директор фірми Усман Ахмад в інтерв’ю агентству Bloomberg у червні.

Говард, мільярдер, керуючий хедж-фондом Brevan Howard Asset Management, виставив на продаж кілька своїх приватних пакетів акцій криптовалютних компаній в лютому. Він має намір реінвестувати отримані кошти в Brevan Howard Digital, криптовалютну дочірню компанію хедж-фонду.

Standard Chartered докладає зусиль для розширення своєї присутності в криптоіндустрії. 21 червня повідомлялося, що банк, можливо, планує запустити власну торгову платформу для біткоїнів. У разі реалізації цієї угоди Standard Chartered стане однією з перших світових банківських установ, яка розпочне спотову торгівлю криптовалютами.

Раніше ми писали про те, що Британський міжнародний фінансовий конгломерат прогнозує зростання ціни на Біткоїн до кінця року до $150 тис., також очікує зростання Ефіру більш ніж у вдвічі.

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За матеріалами cointelegraph.com