США планують використовувати блокчейн для захисту національної безпеки

Комітет Сенату США з питань збройних сил закликає Міністерство оборони вивчити можливість використання блокчейну для забезпечення національної безпеки, зокрема для управління ланцюгами постачання

Комітет Сенату США з питань збройних сил доручив міністру оборони, генералу у відставці Ллойду Остіну протестувати потенційні можливості застосування технології блокчейн для управління ланцюгами постачання та інших програм у сфері національної безпеки в рамках Міністерства оборони США (МО).

Комітет Сенату США з питань збройних сил 9 липня опублікував звіт про Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2025 фінансовий рік (NDAA). Звіт містить конкретні повноваження для армії, флоту, військово-повітряних сил і програм, що стосуються всього оборонного відомства.

Комітет визнав потенціал технології блокчейн для покращення ланцюгів постачання національної оборони та економічної конкурентоспроможності США:

“Комітет зазначає, що технологія блокчейн має потенціал для підвищення криптографічної цілісності оборонного ланцюга постачання, поліпшення цілісності даних і зниження ризику маніпуляцій або спотворення певних типів даних з боку конкурентів”.

Сенатський комітет також хоче, щоб Міністерство оборони вивчило можливості використання блокчейну “для досягнення цілей національної безпеки й створення безпечних, прозорих, підзвітних і контрольованих даних, пов’язаних з ланцюгами постачання”.

Брифінг про блокчейн

У звіті комітету міститься доручення Остіну провести брифінг до 1 квітня 2025 року з метою сприяння цим зусиллям. Брифінг про блокчейн повинен містити шість ключових висновків:

“План пілотних програм або досліджень і розробок для вивчення використання технології блокчейн у сферах національної безпеки, включаючи управління ланцюгами постачання, кібербезпеку об’єктів критичної інфраструктури та аудит закупівель”.

Серед інших завдань — визначення переваг і ризиків блокчейну в відстеженні та управлінні ланцюгами поставок, аналіз поточного стану впровадження блокчейну в індустрії ланцюгів постачання і в таких іноземних країнах, як Китай і росія, а також визначення техніко-економічного обґрунтування і кошторису витрат.

У той час як члени комітету Сенату США очікують прийняття блокчейну в найближчому майбутньому, американські політики також почали виступати на підтримку Біткоїна та прийняття криптовалют.

Згідно з оновленням від 8 липня на сайті передвиборчої кампанії кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, Національний комітет Республіканської партії прийняв проєкт політичної платформи, яка передбачає підтримку криптовалют і майнінгу біткоїнів.

“Ми будемо захищати право на майнінг біткоїнів і гарантувати, що кожен американець має право самостійно розпоряджатися своїми цифровими активами та здійснювати транзакції без нагляду і контролю з боку уряду”, — йдеться та оновленій платформі.

Згідно з нещодавнім звітом, криптовалютна спільнота очікує, що CLO Robinhood замінить голову SEC Гері Генслера, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у США.

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За матеріалами cointelegraph.com