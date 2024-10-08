EPAM придбала консалтингову компанію First Derivative

Стратегічне придбання розширить можливості на ринках капіталу, банківських операціях та обслуговуванні активів, посилюючи клієнтські пропозиції по всьому світу

EPAM Systems, провідна компанія з надання послуг у сфері цифрової трансформації та розробки продуктів, оголосила про свою угоду щодо придбання First Derivative, компанії, яка надає керовані послуги та консалтингові послуги для індустрії ринків капіталу, налічує понад 1800 співробітників по всьому світу та має широкі можливості для надання послуг у Великобританії, Ірландії, Північній Америці та АТР.

EPAM використовуватиме значний галузевий досвід та бренд First Derivative для надання набору комплексних послуг з використанням штучного інтелекту (ШІ) клієнтам у банківській сфері, на ринках капіталу та в інших сферах, що регулюються фінансово, у Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Завдяки придбанню First Derivative залучить понад 100 нових клієнтів під егідою EPAM.

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«Ми раді розширити наш портфель фінансових послуг та диверсифікувати нашу глобальну присутність у ключових регіонах, додавши до нього глибоку експертизу First Derivative у сфері ринків капіталу, банківських операцій та обслуговування активів, — сказав Балаж Фейєш, президент з глобального бізнесу та директор з доходів EPAM. — Поєднання цифрових технологій та інженерної спадщини EPAM з бізнес-послугами та пакетним програмним забезпеченням First Derivative, підкріплене трансформаційним потенціалом Generative AI, створить цінні комплексні можливості для наших клієнтів. Це дозволить їм розвивати та масштабувати свої цифрові екосистеми, отримувати більш глибоке розуміння даних, покращувати операції та впроваджувати інновації, мінімізуючи ризики та забезпечуючи відповідність нормативним вимогам».

First Derivative спеціалізується на наданні інженерних, технічних та бізнес-послуг, які допомагають провідним світовим фінансовим установам, в тому числі 20 найбільшим банкам світу, дотримуватися нормативних вимог, знижувати витрати та підвищувати ефективність за рахунок технологічної модернізації.

«Прагнення EPAM до технічної досконалості та її трансформаційні можливості, включаючи GenAI, зміцнять і розширять наші можливості формувати майбутнє для клієнтів, включаючи найбільші світові інвестиційні банки», — сказав Девід Коллінз, генеральний директор First Derivative.

Нагадаємо, що EPAM оголосила про придбання компанії NEORIS. NEORIS — глобальна консалтингова компанія в галузі передових технологій зі штаб-квартирою в Майамі, яка налічує понад 4700 професіоналів у найбільших центрах розвитку талантів у Латинській Америці, Іспанії та США.

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За матеріалами: EPAM.