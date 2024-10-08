close-btn
PaySpaceMagazine

EPAM придбала консалтингову компанію First Derivative

08.10.2024 16:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Стратегічне придбання розширить можливості на ринках капіталу, банківських операціях та обслуговуванні активів, посилюючи клієнтські пропозиції по всьому світу

EPAM придбала консалтингову компанію First Derivative

EPAM придбала консалтингову компанію First Derivative Фото: firstderivative.com

EPAM Systems, провідна компанія з надання послуг у сфері цифрової трансформації та розробки продуктів, оголосила про свою угоду щодо придбання First Derivative, компанії, яка надає керовані послуги та консалтингові послуги для індустрії ринків капіталу, налічує понад 1800 співробітників по всьому світу та має широкі можливості для надання послуг у Великобританії, Ірландії, Північній Америці та АТР.

EPAM використовуватиме значний галузевий досвід та бренд First Derivative для надання набору комплексних послуг з використанням штучного інтелекту (ШІ) клієнтам у банківській сфері, на ринках капіталу та в інших сферах, що регулюються фінансово, у Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Завдяки придбанню First Derivative залучить понад 100 нових клієнтів під егідою EPAM.

Цікаве по темі: Київ потрапив в топ-15 міст світу за рівнем цифровізації

«Ми раді розширити наш портфель фінансових послуг та диверсифікувати нашу глобальну присутність у ключових регіонах, додавши до нього глибоку експертизу First Derivative у сфері ринків капіталу, банківських операцій та обслуговування активів, — сказав Балаж Фейєш, президент з глобального бізнесу та директор з доходів EPAM. — Поєднання цифрових технологій та інженерної спадщини EPAM з бізнес-послугами та пакетним програмним забезпеченням First Derivative, підкріплене трансформаційним потенціалом Generative AI, створить цінні комплексні можливості для наших клієнтів. Це дозволить їм розвивати та масштабувати свої цифрові екосистеми, отримувати більш глибоке розуміння даних, покращувати операції та впроваджувати інновації, мінімізуючи ризики та забезпечуючи відповідність нормативним вимогам».

First Derivative спеціалізується на наданні інженерних, технічних та бізнес-послуг, які допомагають провідним світовим фінансовим установам, в тому числі 20 найбільшим банкам світу, дотримуватися нормативних вимог, знижувати витрати та підвищувати ефективність за рахунок технологічної модернізації.

«Прагнення EPAM до технічної досконалості та її трансформаційні можливості, включаючи GenAI, зміцнять і розширять наші можливості формувати майбутнє для клієнтів, включаючи найбільші світові інвестиційні банки», — сказав Девід Коллінз, генеральний директор First Derivative.

Нагадаємо, що EPAM оголосила про придбання компанії NEORIS. NEORIS — глобальна консалтингова компанія в галузі передових технологій зі штаб-квартирою в Майамі, яка налічує понад 4700 професіоналів у найбільших центрах розвитку талантів у Латинській Америці, Іспанії та США.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український бізнес на 44% більше користується цифровими сервісами: аналітика ринку та перспективи розвитку

Як змінюється ринок цифрових грошових переказів: звіт 2024

ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні

За матеріалами: EPAM.

Рубрики: FinTechСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн 08.10.2024

Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн
Співпраця Червоного Хреста з укрбізнесом та роль фінтеху у благодійності: Інтерв'ю із  речником делегації МКЧХ в Україні Олександром Власенком 04.10.2024

Співпраця Червоного Хреста з укрбізнесом та роль фінтеху у благодійності: Інтерв'ю із  речником делегації МКЧХ в Україні Олександром Власенком
Open Banking: як зміниться тарифний ландшафт для платежів в Україні 02.10.2024

Open Banking: як зміниться тарифний ландшафт для платежів в Україні
Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
Платіжна система Wero запрацює ще в одній країні ЄС 01.10.2024

Платіжна система Wero запрацює ще в одній країні ЄС
Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану 27.09.2024

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану
Вибір редакції
Всі
Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес
ТОП статей 07.10.2024

Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес

 Співпраця Червоного Хреста з укрбізнесом та роль фінтеху у благодійності: Інтерв'ю із  речником делегації МКЧХ в Україні Олександром Власенком
ТОП статей 04.10.2024

Співпраця Червоного Хреста з укрбізнесом та роль фінтеху у благодійності: Інтерв'ю із  речником делегації МКЧХ в Україні Олександром Власенком
Останні новини
Сьогодні  19:30

Ким був Лен Сассаман, і чому HBO думає, що він — Сатоші Накамото

 Сьогодні  18:30

Різке зростання запасів XRP на Binance: чи повертається бичачий тренд

 Сьогодні  18:00

Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн

 Сьогодні  17:30

Бізнесу дозволили пролонгацію кредитів за програмою 5-7-9%

 Сьогодні  17:00

Віталік Бутерін заробив $340 500, продавши токени: які саме

 Сьогодні  16:20

EPAM придбала консалтингову компанію First Derivative

 Сьогодні  15:40

Нова пошта буде виплачувати пенсії українцям — законопроєкт

 Всі новини
credit link image