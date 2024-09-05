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EPAM оголосила про придбання компанії NEORIS

05.09.2024 13:00
Ольга Деркач
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EPAM Systems, провідна компанія з надання послуг цифрової трансформації та розробки продуктів, оголосила про придбання NEORIS

EPAM оголосила про придбання компанії NEORIS

EPAM оголосила про придбання компанії NEORIS Фото: unsplash.com

NEORIS — глобальна консалтингова компанія в галузі передових технологій зі штаб-квартирою в Майамі, яка налічує понад 4700 професіоналів у найбільших центрах розвитку талантів у Латинській Америці, Іспанії та США.

Продавцями виступають фонди під управлінням Advent International, одного з найбільших і найдосвідченіших світових інвесторів прямих інвестицій, та Cemex, міжнародна компанія з виробництва будівельних матеріалів.

NEORIS спеціалізується на реалізації комплексних проєктів із залучення та трансформації цифрових технологій для клієнтів в Америці та Європі в різних галузях, таких як виробництво, банківська справа, товари повсякденного вжитку та роздрібна торгівля, телекомунікації та медіа, серед інших. Вони використовують свій потужний досвід розробки програмного забезпечення та технологічного консалтингу в різних сферах, включаючи цифровий досвід, інжиніринг, SAP, дані, аналітику, ML та AI, інтерактивний UX, цифрову стратегію та архітектуру підприємства.

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«Прихильність NEORIS до якості розробки, інновацій та високого рівня залучення клієнтів у поєднанні з глибокою експертизою в наших ключових галузевих сегментах робить їх найкращим партнером для нас, — сказав Аркадій Добкін, генеральний директор та президент EPAM. — Ця комбінація значно посилить нашу присутність в Латинські Америці, в той час як ми продовжуємо розширювати наші диференційовані можливості надання послуг в Європі, Індії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

Приєднання NEORIS створить ринкову пропозицію для клієнтів у Латинській Америці та на іспано- та португаломовних ринках, а також розширить можливості EPAM в Північній Америці та Європі.

«Ми в захваті від можливостей, які відкриває це придбання. Партнерство з EPAM дозволить нам очолити глобальну хвилю цифрової трансформації, продовжуючи надавати виняткові технологічні рішення нашим клієнтам, — сказав Мартін Мендес, генеральний директор NEORIS. — Разом ми прискоримо технологічні та бізнес-трансформаційні рішення для нашого ще більш диверсифікованого клієнтського портфеля».

Нагадаємо, що ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні. Європейські цифрові інноваційні хаби (ЄЦІХ) — це центри, які допомагають малому й середньому бізнесу та державним організаціям впроваджувати цифрові технології у свої проєкти й розвивати місцеву екосистему інновацій.

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За матеріалами: EPAM.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнології
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