Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок

PaySpace Magazine Awards — це щорічна FinTech-премія України, яка визначає лідерів галузі у різних категоріях. Гравці, які успішно зловили хвилю технологічного сплеску, можуть продемонструвати свої досягнення та завоювати визнання в одній із найпрестижніших нагород у сфері фінансових технологій. Не пропустіть шанс відзначити свій внесок у розвиток галузі!
На минулорічній Премії було визначено 69 переможців у 23 номінаціях. Цього року в рамках PaySpace Magazine Awards 2024 українці визначатимуть лідерів фінтех-галузі у 24 номінаціях:
- Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
- Найкращий сервіс для онлайн-платежів
- Найкращий банк для ФОП
- Найкращий цифровий банк
- Найкращий кредитний продукт для бізнесу
- Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
- Найкращий банк-еквайєр
- Найкращий сервіс мікрокредитування
- Найкращий TechFin-проєкт
- Найкращий процесинг
- Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
- Стартап року
- Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
- Найкраще фінтех-рішення для благодійності
- Найкращий криптопроєкт
- Експерт року
- Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
- Найкращий ШІ-проєкт у фінтех
- Найкращий маркетплейс
- Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі
- Найкращий КСВ проєкт
- Найкраще SaaS-рішення у фінтех
- Найкраща програма лояльності
- Найкращий інфраструктурний провайдер
Премія PaySpace Magazine Awards 2024 проводиться у декілька етапів:
- Подання заявок: починається 22 жовтня 2024 року.
- Відкрите інтернет-голосування: з 12 листопада 2024 по 10 січня 2025 року.
- Підведення підсумків і оголошення всіх переможців під час урочистої церемонії відбудеться в січні 2025 року.
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Щоб прийняти участь, бажаючі мають подати заявку. Для цього потрібно:
- перейти на сайт Премії;
- перейти у розділ «Номінації»;
- натиснути кнопку «Взяти участь»;
- зареєструватися або увійти, заповнити всі поля трьома мовами, додати лого компанії або картинку продукту;
- відправити заявку.
За підтримки Асоціації ЄМА та Асоціації українських банків.
Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.
Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:
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