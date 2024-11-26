PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок

Сьогодні, 26 листопада, завершується прийом заявок на участь у наймасштабнішій FinTech-премії України — PaySpace Magazine Awards 2024! Не упустіть останню можливість та приєднуйтесь!

У рамках PaySpace Magazine Awards визначаються лідери FinTech-галузі України у різних категоріях. Минулоріч на відкритому голосуванні було обрано 69 переможців у 23 номінаціях. Цього ж року Премією передбачено 24 номінації:

Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів

Найкращий сервіс для онлайн-платежів

Найкращий банк для ФОП

Найкращий цифровий банк

Найкращий кредитний продукт для бізнесу

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

Найкращий банк-еквайєр

Найкращий сервіс мікрокредитування

Найкращий TechFin-проєкт

Найкращий процесинг

Найкраще рішення для прийому платежів офлайн

Стартап року

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках

Найкраще фінтех-рішення для благодійності

Найкращий криптопроєкт

Експерт року

Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів

Найкращий ШІ-проєкт у фінтех

Найкращий маркетплейс

Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі

Найкращий КСВ проєкт

Найкраще SaaS-рішення у фінтех

Найкраща програма лояльності

Найкращий інфраструктурний провайдер

Гравці, які успішно зловили хвилю технологічного сплеску, можуть продемонструвати свої досягнення та завоювати визнання в одній із найпрестижніших нагород у сфері фінансових технологій. Не пропустіть шанс відзначити свій внесок у розвиток галузі!

Премія PaySpace Magazine Awards 2024 проводиться у декілька етапів:

Подання заявок. Відкрите інтернет-голосування. Підведення підсумків і оголошення всіх переможців під час урочистої церемонії.

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Щоб прийняти участь, бажаючі мають подати заявку. Для цього потрібно:

перейти на сайт Премії

перейти у розділ «Номінації»

натиснути кнопку «Взяти участь»;

зареєструватися або увійти, заповнити всі поля трьома мовами, додати лого компанії або картинку продукту;

відправити заявку.

За підтримки Асоціації ЄМА та Асоціації українських банків.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.

Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:

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