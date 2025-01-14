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PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати

14.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Другий етап премії PaySpace Magazine Awards 2024 — відкрите голосування — майже закінчився. Тож поспішіть підтримати своїх фаворитів поки ще є час

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати

3 грудня було розпочато етап голосування і вже зовсім скоро відбудеться урочисте оголошення переможців. Результати визначатимуться за сукупністю голосів користувачів, оцінок редакції та висновків експертного журі, склад якого стане відомим після завершення процесу голосування.

Щоб проголосувати, відвідайте сайт Премії та авторизуйтеся. Зверніть увагу: у кожній категорії можна підтримати лише одного номінанта!

Нагадаємо, що цього року передбачено 24 номінації:

  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів
  • Найкращий банк для ФОП
  • Найкращий цифровий банк
  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу
  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
  • Найкращий банк-еквайєр
  • Найкращий сервіс мікрокредитування
  • Найкращий TechFin-проєкт
  • Найкращий процесинг
  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
  • Стартап року
  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
  • Найкраще фінтех-рішення для благодійності
  • Найкращий криптопроєкт
  • Експерт року
  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
  • Найкращий ШІ-проєкт у фінтех
  • Найкращий маркетплейс
  • Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі
  • Найкращий КСВ проєкт
  • Найкраще SaaS-рішення у фінтех
  • Найкраща програма лояльності
  • Найкращий інфраструктурний провайдер

Читайте також: Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2023: репортаж з церемонії

Не втратьте можливість обрати найкращі Fintech-бренди України — віддавайте свій голос за улюблені компанії та видатних експертів у премії PaySpace Magazine Awards 2024!

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати

За підтримки Асоціації ЄМА, Асоціації українських банків та Європейської Бізнес Асоціації.

Інформаційні партнери: Delo.ua та Shop–Express.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.

Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:

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Рубрики: FinTechКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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