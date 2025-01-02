Ввезення старих авто в Україну обмежується: новий закон

З 1 січня 2025 року в Україні починає діяти заборона на ввезення нових легкових автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-6»
Це означає, що дозволено імпорт лише тих машин, які були виготовлені після 2015 року. Норма стосується не лише легковиків, а й інших видів транспорту.
Відповідні зміни прописані у законі №4144-IX, який Верховна Рада ухвалила 13 грудня 2024 року, а президент підписав 30 грудня. Заборона поширюється на:
- сідлові тягачі для напівпричепів;
- автобуси;
- вантажівки;
- спеціальну автомобільну техніку;
- нові легкові автомобілі, що підлягають першій реєстрації.
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Дія нового законодавства не поширюється на:
- нові легкові авто, ввезені чи виготовлені в Україні до 31 грудня 2024 року;
- автомобілі на іноземній реєстрації («євробляхи»);
- електромобілі;
- транспортні засоби, що ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб Збройних сил України.
Нові правила спрямовані на покращення екологічної ситуації в країні та оновлення автопарку відповідно до сучасних стандартів.
Зазначимо, що запровадження екологічного стандарту «Євро-6» для нових автомобілів в Україні планувалося ще у грудні 2019 року, однак його впровадження перенесли на початок 2025 року. Водночас українські виробники автобусів, тракторів і вантажівок неодноразово зверталися з проханням відкласти дію цієї норми.
Окрім цієї заборони, Верховна Рада 17 грудня ухвалила ще два важливих закони — №12266 та №12267, якими було продовжено податкові та митні пільги на 2025 рік. Це стосується, зокрема, дронів, їх комплектуючих, а також вживаних автомобілів.
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За матеріалами biz.censor.net, informator.ua.