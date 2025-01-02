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Ввезення старих авто в Україну обмежується: новий закон

02.01.2025 16:20
Микола Деркач
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З 1 січня 2025 року в Україні починає діяти заборона на ввезення нових легкових автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-6»

Ввезення старих авто в Україну обмежується: новий закон

Ввезення старих авто в Україну обмежується: новий закон Фото: pexels.com, freepik.com

Це означає, що дозволено імпорт лише тих машин, які були виготовлені після 2015 року. Норма стосується не лише легковиків, а й інших видів транспорту.

Відповідні зміни прописані у законі №4144-IX, який Верховна Рада ухвалила 13 грудня 2024 року, а президент підписав 30 грудня. Заборона поширюється на:

  • сідлові тягачі для напівпричепів;
  • автобуси;
  • вантажівки;
  • спеціальну автомобільну техніку;
  • нові легкові автомобілі, що підлягають першій реєстрації.

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Дія нового законодавства не поширюється на:

  • нові легкові авто, ввезені чи виготовлені в Україні до 31 грудня 2024 року;
  • автомобілі на іноземній реєстрації («євробляхи»);
  • електромобілі;
  • транспортні засоби, що ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб Збройних сил України.

Нові правила спрямовані на покращення екологічної ситуації в країні та оновлення автопарку відповідно до сучасних стандартів.

Зазначимо, що запровадження екологічного стандарту «Євро-6» для нових автомобілів в Україні планувалося ще у грудні 2019 року, однак його впровадження перенесли на початок 2025 року. Водночас українські виробники автобусів, тракторів і вантажівок неодноразово зверталися з проханням відкласти дію цієї норми.

Окрім цієї заборони, Верховна Рада 17 грудня ухвалила ще два важливих закони — №12266 та №12267, якими було продовжено податкові та митні пільги на 2025 рік. Це стосується, зокрема, дронів, їх комплектуючих, а також вживаних автомобілів.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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