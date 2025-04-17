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Деякі українці отримали підвищення пенсій на 1300 грн: хто саме

17.04.2025 16:00
Микола Деркач
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З початку року середня пенсія в Україні зросла на 552 гривні і наразі становить 6341,11 грн, проте кожен третій українець отримує значно менше. І навіть попри нещодавню індексацію, реальна пенсія постійно зменшується. При цьому є категорія українців, яким пенсію підвищили значно більше

Деякі українці отримали підвищення пенсій на 1300 грн: хто саме

Деякі українці отримали підвищення пенсій на 1300 грн: хто саме Фото: pixabay.com, freepik.com

Мова йде про суддів, зазначає видання «На пенсії».

Згідно з новими змінами, середня пенсія суддів тепер становить 108 321,6 гривні — на 1281 гривню більше порівняно з попередніми виплатами.

Попри те, що середній розмір пенсії у 2025 році збільшився на 10% у гривневому еквіваленті, інфляція становить 14,6%, тобто пенсійні виплати навіть зменшились.

Зараз пенсії отримують 10,3 мільйона українців. Найбільшу кількість серед пенсіонерів складають люди, які отримують пенсію за віком — їх 7,5 млн. Інші громадяни отримують пенсії за вислугу років (середній розмір таких виплат — 12,3 тис. грн), соціальні пенсії або пенсії по інвалідності.

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Найбільше українців, а саме 32,3% (3 340 489 осіб), отримують середню пенсію у розмірі 3 341,83 гривні (від 3001 до 4000 гривень).

Останнім часом зменшилася кількість пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 3000 гривень. Наразі таку пенсію отримують лише 3,9% пенсіонерів, або 398 267 осіб, що є значним зменшенням порівняно з минулим роком (у 7 разів менше).

Серед інших показників:

  • від 4001 до 5000 гривень мають 20,4% пенсіонерів, або 2 105 500 осіб.
  • від 5001 до 10 000 гривень отримують 29,9% пенсіонерів, це 2 987 845 осіб.
  • пенсію понад 10 000 гривень отримують 14,5% пенсіонерів, або 1 499 274 особи.

Нагадаємо, що в Україні щороку до 2028-го зростатимуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Станом на 2024 рік потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, і поки більшість українців цю норму виконує. Проте вже найближчим часом середній стаж тих, хто досягне пенсійного віку, буде меншим за необхідний мінімум.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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