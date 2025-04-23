Деяким пенсіонерам можуть заблокувати банківські картки

У 2025 році деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з несподіваною проблемою — блокуванням банківських карток, на які нараховується пенсія. Причини цього — зміни в процедурі ідентифікації для окремих категорій отримувачів виплат. Що варто знати та кому слід діяти вже зараз?

Хто може залишитися без виплат

Проблема зачепила тих пенсіонерів, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи, оформлену до 24 лютого 2022 року, або ж перебувають за кордоном, виїхавши після початку повномасштабної війни. Також під ризиком — мешканці тимчасово окупованих територій.

Через особливий порядок нарахування пенсій для цих груп, банківські картки частини з них уже були заблоковані, а самі виплати — призупинені. Ключова умова для продовження нарахувань — своєчасне проходження процедури ідентифікації.

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До коли потрібно пройти ідентифікацію

Починаючи з 20 березня 2025 року, українці, які проживають за межами країни, на ТОТ або тимчасово виїхали звідти, зможуть отримувати пенсію лише після підтвердження особи в офлайн-режимі. Цю процедуру потрібно завершити до 31 грудня кожного року.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: 24 Канал.