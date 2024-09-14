Хто став найбагатшою жінкою у світі за версією Forbes

Єдина донька засновника Walmart Сема Волтона обігнала французьку спадкоємицю Франсуазу Беттенкур Мейерс і стала найбагатшою жінкою у світі

Еліс Волтон — єдина донька засновника гіганта роздрібної торгівлі Сема Волтона (помер у 1992 році) — вперше з травня 2022 року стала найбагатшою жінкою у світі. Зі статками у $89,1 млрд 74-річна Волтон обігнала спадкоємицю L’Oreal Франсуазу Беттенкур Мейерс із Франції, яка у червні ненадовго стала першою жінкою-центімільярдером і зараз має статки $88,4 млрд.

Волтон посідає 18-те місце серед найбагатших людей світу, згідно з рейтингом Forbes, на одну позицію відстаючи від свого брата Роба Волтона. Акції Walmart зросли на 47% з початку року, в той час як L’Oreal за той самий період впала на 13%.

Незважаючи на те, що за останнє десятиліття спадкоємці Сема Волтона продали акцій Walmart на суму понад $22 млрд, вони все ще володіють майже 46% акцій компанії, яку заснував їхній батько.

За оцінками Forbes, три чверті акцій клану рівномірно розподілені між Еліс Волтон та її братами Джимом і Робом Волтонами, статки яких становлять $95,9 млрд і $94,2 млрд, відповідно.

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Еліс Волтон після закінчення Трініті Університету в Техасі в 1971 році, недовго працювала в Walmart як закупник дитячого одягу, а потім переключила свою увагу на кураторство мистецтва. Протягом десяти років вона очолювала родинний Музей американського мистецтва «Кришталеві мости» у рідному місті Бентонвілл, штат Арканзас, перш ніж передати кермо влади дружині свого племінника Тома Волтона, Олівії Волтон, у 2021 році.

За останнє десятиліття Еліс Волтон збільшила свою особисту філантропію, вклавши понад $5,7 млрд у п’ять сімейних благодійних фондів, які на сьогоднішній день виділили понад $1,1 млрд з її коштів, у тому числі понад $377 млн її Фонд Art Bridges витратив на придбання і передачу творів американського мистецтва у тимчасове користування більш ніж 230 музеям по всій країні з моменту його заснування в 2016 році. Її нова Медична школа Еліс Волтон — окрема структура — планує прийняти свій перший набір у Бентонвіллі у 2025 році.

«За останні кілька років я заснувала нові організації, зосереджені на мистецтві, а також на здоров’ї та добробуті, — сказала Волтон. — Я хотіла б більше зосередитися на моїй ролі голови правління в цих організаціях».

Нагадаємо, що названо 10 найбагатших криптомільярдерів світу. Зростання криптовалют призвело до появи численних мільярдерів і мільйонерів, які усвідомили потенціал технології та зважено ризикнули, щоб побудувати свої статки.

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За матеріалами: Forbes.