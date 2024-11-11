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Кабмін змінив правила призначення субсидій

11.11.2024 19:30
Дарія Шуть
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Українські родини, які придбали альтернативні джерела енергії, зможуть користуватися субсидією та пільгами на житлово-комунальні послуги на більш вигідних умовах

Кабмін змінив правила призначення субсидій

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Кабінет міністрів запровадив програми підтримки зі встановлення альтернативних джерел енергії, оскільки взимку українці можуть стикнутись з відключеннями електроенергії, тепла чи водопостачання через удари рф.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства соцполітики, було ухвалено низку змін до законодавства, зокрема в контексті соціальної допомоги.

Так, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, збільшено до 100 тис. грн. Раніше цього субсидія скасовувалась, якщо родина зробила разову покупку на 50 тис. грн.

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Водночас якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, її придбання вартістю до 150 тис. грн або разовий платіж в розмірі до 150 тис. грн за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватись при призначенні субсидії.

Також під час воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься.

«Отримувачі субсидій і пільг зможуть зберегти їх розмір, попри відключення, а ті хто хоче скористатися альтернативними джерелами енергії, можуть купувати їх, і далі отримувати субсидію або пільгу», — прокоментувала нововведення перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Нагадаємо, уряд пропонує надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Також ми писали, що починаючи з 1 жовтня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні збільшився на 500 грн – з 2500 до 3000 грн. Це підвищення стосується лише українців, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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