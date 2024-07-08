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МВФ хоче знизити комісії для України і ще декількох країн

08.07.2024 18:20
Ольга Деркач
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) має намір обговорити перегляд комісійних, які він стягує зі своїх найбільших позичальників, після того, як деякі країни висловили занепокоєння, що витрати стають необґрунтованими

МВФ хоче знизити комісії для України і ще декількох країн

МВФ хоче знизити комісії для України і ще декількох країн Фото: freepik.com

Рада директорів МВФ має намір розглянути варіанти надання країнам послаблень у стягненні комісійних. Йдеться про збори, що застосовуються до країн, які позичають більше, ніж їхня квота, або довше погашають кредити в рамках програм МВФ.

У квітні кредитор заявив, що виконавча рада почне вивчати питання комісій цього літа, і «може представити варіанти можливих змін», а також візьме до уваги наслідки для позичальників та управління ризиками фонду. Для ухвалення змін до політики потрібно 70% голосів членів правління.

За словами одного з учасників засідання, на ньому будуть розглянуті початкові міркування щодо перегляду комісійних, але остаточного рішення на цьому тижні не очікується.

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Фонд брав ці збори протягом багатьох років. Згідно з даними Центру економічних і політичних досліджень, ці збори поповнили скарбницю фонду, але вони також додали мільярди доларів додаткових витрат для країн, які вже потерпають від кризових явищ.

Підвищення світових процентних ставок, зокрема Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, означає, що загальна ставка за деякими кредитами МВФ зараз перевищує 8%. Це вдвічі більше, ніж до пандемії Covid-19. Основний тягар лягає на плечі кількох країн, зокрема Аргентини, Єгипту та України, загальна сума боргу яких перевищує $6 млрд.

МВФ заявив, що ці збори є необхідною частиною його фінансової моделі, покликаної перешкоджати надмірному запозиченню або занадто довгому поверненню боргів. Позичальники та їхні прихильники кажуть, що надбавки виснажують ресурси, необхідні для придбання продуктів харчування та охорони здоров’я, і стають дедалі більш каральними з огляду на швидшу інфляцію та вищі відсоткові ставки.

США, найбільший акціонер МВФ, висловив готовність переглянути розмір комісійних.

Нагадаємо, що Україна стала одним з лідерів антирейтингу МВФ. Після нового нещодавнього траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна піднялась на одну сходинку в антирейтингу країн-боржників та майже очолила список.

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За матеріалами: Bloomberg.

Рубрики: ГрошіКредитуванняСвітНовини
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