НБУ презентував пам’ятну монету «Тримаймо стрій!»

До третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Національний банк відкарбував нову пам’ятну монету «Тримаймо стрій!»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що нова монета присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках протистояння, та єднанню всіх українців на шляху до справедливої Перемоги.

«Ми назвали нову монету “Тримаймо стрій!” – цей заклик зрозумілий і відгукується у серці кожного українця. Війна триває, боротьба триває. Сотні тисяч героїв та героїнь стоять на захисті України – не без страху, проте з гідністю, на яку мало хто в світі здатний. Кожен, хто має сили, підтримує їх у тилу. Це – наш усвідомлений вибір, непростий, але єдино можливий. Адже є лише один спосіб вплинути на хід подій – зробити все від нас залежне, щоб з десятків сценаріїв реальним став саме наш: суверенна та незалежна Україна. Назавжди!», – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Про дизайн нової монети

На аверсі пам’ятної монети «Тримаймо стрій!» зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

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На реверсі монети продовжено тематику аверсу – зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис ТРИМАЙМО СТРІЙ, а також стилізовані зображення військової техніки, що уособлюють силу та міць українського війська. За спинами воїнів – надійний тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги.

Художник – Андрій Сагач. Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Про реалізацію нової монети

Пам’ятна монета «Тримаймо стрій!» введена в обіг 24 лютого 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати цю монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 25 лютого 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку). Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

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