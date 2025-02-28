НБУ випустив нову пам’ятну монету «Зодіак»

Національний банк України створив нову пам’ятну монету «Зодіак», яка є символом вічного зв’язку між людиною та всесвітом

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Здавна зоряне небо допомагало людям орієнтуватися у часі та просторі, планувати сільськогосподарські роботи. З часом ці знання накопичувалися і передавалися через континенти, роки і культури, ставши частиною міфології, релігії та астрології, — йдеться у повідомленні НБУ. — Сьогодні знань про зірки та всесвіт значно більше, проте все ж існує віра в те, що народження під тим чи іншим зодіакальним сузір’ям залишає певний відбиток на характері людини. Хай там що, але нічне зоряне небо зачаровує. Тому ми вирішили створити нову пам’ятну монету «Зодіак», що символізує вічний зв’язок між людиною та всесвітом».

Про пам’ятну монету

Монета введена в обіг 27 лютого 2025 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, який захоплено спостерігає за сузір’ями, формуючи образ, що передає відчуття мрійливості, прагнення до знань і зв’язку з рідним домом. Вечірній пейзаж на тлі створює атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства.

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На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв. Знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Тираж – до 15 000 штук.

Коли і як можна придбати?

Реалізація пам’ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться з 4 березня 2025 року та здійснюватиметься в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором Національного банку України.

Актуальну інформацію про старт продажів дізнавайтеся на сайті інтернет-магазину НБУ та на сайтах банків.

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