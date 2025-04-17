НБУ випустив пам’ятну монету у формі писанки

Національний банк України випустив пам’ятну монету у формі писанки, присвячену Великодню. Вона виготовлена зі срібла 999 проби, маса – 31,1 г, оздоблена емаллю та локальною позолотою. Номінал — 10 гривень

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Незабаром ми святкуватимемо одне з найбільших і найважливіших свят усіх християн – Великдень. Це свято надії, торжества добра та духовного відродження. У багатьох культурах символом Великодня є писанка. Але саме українська писанка вирізняється з-поміж інших — витончена, багата на орнаменти та за змістом, вона втілює в собі глибоку традицію й багатовікову майстерність писанкарства», — зазначається в повідомленні НБУ.

У 2024 році це українське декоративне мистецтво офіційно включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Віддаючи шану цій унікальній національній традиції, Національний банк уперше за час існування своєї нумізматичної програми випустив пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку.

Від сьогодні пам’ятна монета «Великодня радість. Писанка» – в обігу.

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Про пам’ятну монету

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Оздоблена емаллю та локальною позолотою. Її номінал 10 гривень.

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як «Сорокопуть» або «Козачі левади». Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба. Воно всіяне 12 писанками, на яких зображені давні символи наших пращурів.

Дизайн цієї унікальної монети створила дизайнерка Олександра Кучинська.

Тираж – до 15 000 штук.

Придбати її можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (їх перелік є на сайті НБУ).

Детальніше про старт продажів дізнавайтеся на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

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