Скільки грошей заробляє Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду — один з найкращих гравців у футбол усіх часів — також є найбільш високооплачуваним спортсменом у світі на сьогоднішній день. Він є першим футболістом (третім спортсменом), який заробив понад $1 млрд за свою кар’єру

Чистий капітал Роналду

За даними Forbes, Кріштіану Роналду заробив $260 млн у період з травня 2023 по травень 2024 року. Більшу частину суми йому приніс контракт із саудівським футбольним клубом (міста Ер-Ріяд) «Ан-Наср».

Найбільші доходи Роналду

Наприкінці 2022 року Роналду погодився приєднатися до «Ан-Наср» до 2025 року за угодою на €200 млн (близько $216 млн). Контракт гарантував йому $75 млн щорічно за його внесок на полі, а також значні суми через різні комерційні угоди з саудівським футбольним клубом.

Це третій за величиною контракт в історії спорту. Таким чином, він відображає той факт, що більша частина доходу Роналду надходить від його футбольної кар’єри. Однак він також продемонстрував гостре відчуття маркетингу та брендингу, успішно запустивши кілька бізнес-проєктів.

Інші ділові починання Роналду

Відтоді, як Роналду досягнув проривного міжнародного успіху в «Манчестер Юнайтед», він використовував свою величезну популярність для отримання вигідних спонсорських контрактів на виробництво споживчих товарів. Серед них — спортивний та інший одяг (включно CR7), автомобілі та відеоігри.

Його найбільша угода була укладена з Nike (NYSE: NKE), — підписана на все життя і коштувала компанії приголомшливу суму в $1 млрд. Серед іншого, результат цієї угоди — спеціальне видання кросівок Nike CR7, а також різноманітний одяг та аксесуари. Зокрема, Роналду був зображений на обкладинках відеоігор FIFA та Pro Evolution Soccer.

Forbes двічі називав Роналду найбільш високооплачуваним футболістом світу, і він залишається ним у 2024 році.

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Крім того, Роналду надзвичайно популярний в інтернеті, що слугує додатковим маркетинговим каналом. Він — найпопулярніший спортсмен у соціальних мережах: має 170 млн підписників у Facebook, 635 млн в Instagram та 112,4 млн у Twitter. У 2023 році він також став частковим власником португальської медіакомпанії Medialivre, інвестувавши кошти.

У 2007 році Роналду опублікував автобіографію «Моменти». Він знявся у кількох фільмах, серед яких «Роналду: випробування на межі», «Кріштіану Роналду: світ біля його ніг» та «Роналду». Крім того, його ім’я носить аеропорт Мадейри, футбольний кампус і нещодавно відкрита галактика,

Скільки грошей Роналду заробляє щосекунди?

Формула підрахунку базується на річному доході (у період з травня 2023 по травень 2024 року — $260 млн), що зазначено у матеріалі Forbes.

Як один із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі, Кріштіану Роналду заробляє за секунду більше, ніж більшість людей отримують за годину. Однак він не є найбагатшим спортсменом у світі, зокрема, за доходами він поступається таким легендам, як Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Меджік Джонсон, Ліонель Мессі та Тайгер Вудс.

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За матеріалами finbold.com.