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Мікроекрани стануть чіткішими: вчені знайшли спосіб точніше формувати OLED-пікселі

01.11.2026 11:30
Микола Деркач

Дослідники ETH Zurich показали, як виготовляти надзвичайно дрібні OLED-пікселі за допомогою технології, схожої на виробництво мікрочипів. Для цього світловипромінювальний полімер використали як фоторезист: матеріал витримав фотолітографічний процес і зберіг здатність світитися


Мікроекрани стануть чіткішими: вчені знайшли спосіб точніше формувати OLED-пікселі

Фото: chatgpt.com

Полімер працює як маска для світлодіодів

Під час фотолітографії на поверхню наносять світлочутливий шар, а потім за допомогою світла формують у ньому точний візерунок. У мікроелектроніці цей метод давно використовують для створення крихітних структур, але органічні матеріали OLED зазвичай не витримували потрібної обробки. Вони пошкоджувалися під дією розчинників і хімічних реагентів.

Команда ETH Zurich підібрала полімер, який світиться під дією струму й водночас працює як фоторезист. Його можна точно наносити та проявляти шарами, задаючи форму і розмір майбутніх пікселів.

Що саме вже вдалося показати

У лабораторії дослідники створили флуоресцентне зображення розміром 300 на 430 мікрометрів із 250 на 350 пікселів. Окремо вони показали електрично активний логотип ETH розміром 1 на 2,4 міліметра. Команда перевірила сумісність полімеру з основними етапами формування тонких OLED-шарів.

Це ще не готовий дисплей для смартфона чи окулярів. Мікрозображення демонструє точність формування, а електричний зразок — роботу матеріалу в OLED-структурі. Щоб отримати повноцінний екран, дослідникам потрібно додати електроніку для керування кожним пікселем.

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Де можуть знадобитися мікропікселі

У разі успіху технологія допоможе створювати компактні дисплеї з високою щільністю зображення. Такі екрани можуть знадобитися в окулярах доповненої реальності, мініатюрних видошукачах і проєкційних системах, де важлива деталізація на малій площі.

Фотолітографія дає змогу точно переносити на поверхню структури різної форми. Але до комерційного екрана ще далеко: потрібні керувальна електроніка, перевірка довговічності матеріалу та масштабування процесу.

Результати опублікували в журналі Nature. Наступний крок — інтегрувати тестові структури з електронікою та перевірити роботу повноцінної панелі.

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Джерело: ETH Zurich.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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