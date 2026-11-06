У НБУ пояснили, коли сповільниться зростання цін

У 2026 році інфляція в Україні пришвидшиться до 12,5%, однак уже наступного року зростання цін має сповільнитися. НБУ прогнозує, що наприкінці 2027 року інфляція становитиме 7,3%, а у 2028-му повернеться до цілі 5%

Такий прогноз Національний банк оприлюднив у жовтневому Інфляційному звіті. Регулятор пояснив, які чинники тиснуть на ціни зараз і чому очікує поступового послаблення інфляції в наступні роки.

Що підштовхує ціни вгору

За оцінкою НБУ, споживча інфляція за підсумками 2026 року сягне 12,5%. На її прискорення впливають дорожче пальне, а також наслідки російських атак на виробничу та логістичну інфраструктуру. Пошкодження об’єктів і складніша доставка збільшують витрати компаній, а частина цих витрат згодом переходить у ціни товарів і послуг.

Додатковий тиск очікується наприкінці року через розширення бюджетних стимулів. Коли державні видатки та попит зростають швидше, ніж можливості виробництва, бізнесу складніше стримувати ціни. Водночас інтенсивність впливу залежатиме від безпекової ситуації, стану логістики та того, як змінюватиметься внутрішній попит.

Коли інфляція почне сповільнюватися

НБУ очікує, що з 2027 року ціновий тиск поступово слабшатиме. Наприкінці наступного року інфляція, за прогнозом, знизиться до 7,3%, а у 2028 році — до 5%, тобто до цільового рівня регулятора. Це не означає, що товари одразу дешевшатимуть: прогноз стосується темпів зростання цін, які мають поступово зменшуватися.

Однією з причин уповільнення стане вичерпання ефекту від подорожчання пального. Також НБУ очікує стриманішої економічної активності та повільнішого зростання заробітків, що має послабити тиск попиту на ціни. Важливу роль відіграватиме й монетарна політика: регулятор прагне підтримувати заощадження у гривні та не допустити розбалансування інфляційних і валютних очікувань.

Упродовж липня – жовтня 2026 року Нацбанк підвищив облікову ставку з 15% до 16,5%. Такий крок має зробити гривневі заощадження привабливішими, підтримати валютний ринок і стримати подальше посилення інфляційних очікувань. НБУ заявляє, що й надалі гнучко реагуватиме на зміни цінового тиску та економічної активності.

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Прогноз залежить від безпекових ризиків

Інфляційна траєкторія може змінитися, якщо атаки на підприємства та інфраструктуру посиляться, логістика погіршиться або зовнішні чинники виявляться сильнішими, ніж очікує регулятор. Базовий прогноз передбачає поступове поліпшення логістики із середини 2027 року та зниження безпекових ризиків наприкінці прогнозного періоду. НБУ водночас наголошує, що ризик нових втрат для економіки залишається високим.

Отже, у найближчій перспективі НБУ ще очікує прискорення інфляції, а помітніше сповільнення пов’язує з 2027 роком. Повернення до цілі 5% у 2028 році залежатиме від того, чи вдасться стримати ціновий тиск і зберегти контроль над інфляційними очікуваннями.

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Джерело: Національний банк України.