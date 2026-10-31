ШІ навчив камеру бачити крізь туман: система розпізнає приховані об’єкти

Інженери Університету Брауна створили систему, яка поєднує камеру, що реагує на рух, із нейромережею, натхненною роботою мозку. У лабораторних тестах вона відновлювала силуети за щільним туманом і каламутною водою, хоча звичайна камера їх не бачила





Камера помічає зміни, а ШІ збирає зображення

Звичайна камера записує послідовність повних кадрів. Сенсор динамічного бачення працює інакше: його пікселі передають сигнал, лише коли змінюється яскравість. Такий принцип допомагає виділяти рухомий об’єкт на тлі розсіювання світла, яке створюють туман чи зважені частинки у воді.

Сигнали сенсора нагадують розрізнені спалахи. Спайкова нейромережа, що передає дані короткими імпульсами, відтворює контур об’єкта й відстежує його рух. У тестах крізь туман і каламутну воду показували літери, цифри та силуети птахів.

У тестах точність сягнула 96%

У найкращих лабораторних випробуваннях схожість відновленого зображення з прихованою ціллю сягнула 96%. Система змогла розпізнати рух там, де людина й традиційна камера бачили лише розмитий фон. Сенсор споживає десятки міліватів, а нейромережа обробляє лише окремі імпульси, тож потребує менше енергії, ніж модель, що аналізує кожен повний кадр.

Розробка може стати у пригоді автономним автомобілям, дронам пошуку й порятунку під час буревіїв або пожеж, а також для підводної навігації. Проте це поки лабораторна технологія: об’єкт має рухатися відносно камери, система відтворює його силует, а не повноцінне сіре зображення, і гірше працює за слабкого освітлення.

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Наступний крок — робота в темряві

Команда досліджує, як посилити сигнал для роботи за низького освітлення та отримувати інформацію про глибину, щоб перейти від плоских контурів до тривимірних об’єктів. Для цього вчені розглядають, зокрема, вимірювання часу проходження світла та використання пари камер, які працюватимуть за принципом двох очей.

Результати опублікували в журналі Advanced Science. Автори наголошують, що до практичного застосування ще потрібні подальші випробування. Нинішній прототип показує, що поєднання сенсора руху та ШІ може витягувати корисну інформацію з візуального шуму — але поки не замінює звичайні камери в повсякденних умовах.

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Джерело: Brown University.