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Обчислення для ШІ можуть отримати власну біржу: що задумав Артур Гейз

28.10.2026 14:50
Микола Деркач

Колишній керівник BitMEX Артур Гейз хоче перетворити обчислювальні потужності для штучного інтелекту на товар, яким можна торгувати наперед. Його команда працює над ринком деривативів, що має допомогти компаніям та інвесторам зафіксувати ціну доступу до датацентрів

Обчислення для ШІ можуть отримати власну біржу: що задумав Артур Гейз
Фото: ChatGPT

Що саме пропонує Гейз

Ідея пов’язана з Flop Network — проєктом, який розробляє команда підприємця. Йдеться про створення індикатора вартості обчислень для ШІ, тобто орієнтира, за яким учасники ринку зможуть оцінювати ціну майбутніх обчислювальних ресурсів. На його основі в перспективі планують запустити ф’ючерси та безстрокові контракти.

Такі інструменти знайомі з фінансових і товарних ринків. Наприклад, компанія, якій через кілька місяців знадобляться графічні процесори чи серверні потужності, могла б заздалегідь зафіксувати ціну. Постачальник обчислень, зі свого боку, отримав би змогу планувати доходи. Йдеться не лише про чипи, а й про доступ до конкретного обсягу їхньої роботи. Інвестори могли б робити ставки на те, як змінюватиметься вартість ресурсів.

Поки це задум, а не готовий продукт. Для торгів потрібен надійний орієнтир ціни: потужності різняться за типом чипів, швидкістю, розташуванням і доступністю.

Читайте також: ШІ змінює попит на сервери та датацентри: що відбувається на ринку.

Чому виникла така ідея

Розвиток генеративного ШІ підвищив попит на датацентри, прискорювачі та електроенергію. Ринок контрактів на обчислення міг би дати учасникам спосіб хеджувати цей ризик — подібно до того, як авіакомпанії страхуються від стрибків цін на пальне.

Однак такий ринок працюватиме лише за наявності достатньої кількості покупців і продавців. Потрібні стандартизований товар, прозорі дані про ціни та правила розрахунків. Інакше контракти будуть складними для порівняння, а їхня вартість — залежатиме від обмеженої кількості угод.

Раніше Flop Network описували як платіжну мережу для ШІ-агентів. Деривативи ж мають допомогти торгувати ціною майбутніх обчислювальних ресурсів.

Поки немає конкретних строків запуску біржі чи деталей її контрактів. Тож оцінити, чи з’явиться ліквідний ринок, можна буде після публікації правил, методики ціноутворення та інформації про перших учасників.

Ознайомтеся з іншими матеріалами:

Як датацентри змінюють технологічний ринок

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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