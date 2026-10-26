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NVIDIA випробувала новий квантовий метод

26.10.2026 17:00
Микола Деркач

NVIDIA змоделювала квантовий протокол зі 104 кубітами на суперкомп’ютері JUPITER. Експеримент допоміг перевірити підхід, який може суттєво скоротити ресурси для виконання надійних квантових обчислень

NVIDIA випробувала новий квантовий метод

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила NVIDIA за результатами роботи з Юліхським суперкомп’ютерним центром у Німеччині.

Дослідники перевірили метод magic-state cultivation — підготовки спеціальних квантових станів, необхідних для певних операцій у стійких до помилок обчисленнях. За оцінкою компанії, цей підхід потребує на 90% менше фізичних кубітів, ніж попередні методи. Показник стосується саме досліджуваного процесу, а не будь-якого квантового комп’ютера загалом.

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Головна складність квантових систем — чутливість до збурень, які спричиняють помилки. Тому недостатньо перевірити алгоритм в ідеальних умовах: потрібно зрозуміти, як він працюватиме з недосконалим обладнанням.

У симуляції врахували, зокрема, фазові помилки та вихід кубітів за межі двох робочих енергетичних рівнів. Для найбільшого запуску залучили 8192 графічні процесори NVIDIA GH200. Моделювання дозволило простежити, як апаратні похибки впливають на підготовку квантового стану.

Такі експерименти дають змогу порівнювати конструкції майбутніх процесорів до їхнього виготовлення. Серед перспективних застосувань NVIDIA називає фінансове моделювання, розробку ліків і дослідження матеріалів. Однак компанія не оголошувала про запуск готової комерційної квантової системи.

Для українського фінтеху потенційний інтерес становить саме фінансове моделювання. Водночас із результатів цього експерименту ще не можна зробити висновок, наскільки швидшими чи дешевшими стануть конкретні банківські розрахунки.

Редакція PSM звертає увагу, що головний результат роботи — перевірка квантового протоколу з урахуванням реалістичних помилок. Це допомагає оцінювати майбутнє обладнання, але практичну перевагу технології ще належить підтвердити на прикладних задачах.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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