Популярный оператор запустил запустил Mobile ID в Украине

Для использования сервиса понадобится SIM-карта нового поколения
Оператор мобильной связи Vodafone первым предоставил украинцам доступ к электронной цифровой подписи с помощью мобильного телефона.
Для обеспечения безопасности личных данных при использовании Mobile ID предусмотрено сертифицированное решение, все компоненты которого прошли государственную экспертизу. Еще один уровень безопасности обеспечивается за счет использования SIM-карт нового поколения, которые необходимы для пользования услугами Mobile ID.
SIM-карта выступает как защищенный носитель информации: все операции шифрования выполняются в защищенной области памяти такой карты, и к ней не имеет доступа даже операционная система мобильного устройства. Секретную информацию невозможно удалить или скопировать на другой носитель. Кроме того, данные пользователя в полном объеме не сохраняются ни в одном из сегментов системы.
В перспективе перечень доступных сервисов будет дополнен системами интернет-банкинга крупнейших украинских банков, порталами самообслуживания страховых компаний, государственными сервисами для получения различных справок, выписок, оформления заявок, субсидий, льгот, деклараций, подписание петиций и многими другими.
В течение нескольких месяцев в Vodafone обещают сделать Mobile ID доступным для всех украинцев.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что украинские банки будут более пристально следить за клиентами. Финрегулятор усиливает требования к защите помещений банков.
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По материалам finclub.net