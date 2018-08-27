Популярный оператор запустил запустил Mobile ID в Украине

Для использования сервиса понадобится SIM-карта нового поколения

Оператор мобильной связи Vodafone первым предоставил украинцам доступ к электронной цифровой подписи с помощью мобильного телефона.

Vodafone



Для обеспечения безопасности личных данных при использовании Mobile ID предусмотрено сертифицированное решение, все компоненты которого прошли государственную экспертизу. Еще один уровень безопасности обеспечивается за счет использования SIM-карт нового поколения, которые необходимы для пользования услугами Mobile ID.

SIM-карта выступает как защищенный носитель информации: все операции шифрования выполняются в защищенной области памяти такой карты, и к ней не имеет доступа даже операционная система мобильного устройства. Секретную информацию невозможно удалить или скопировать на другой носитель. Кроме того, данные пользователя в полном объеме не сохраняются ни в одном из сегментов системы.

Vodafone



В перспективе перечень доступных сервисов будет дополнен системами интернет-банкинга крупнейших украинских банков, порталами самообслуживания страховых компаний, государственными сервисами для получения различных справок, выписок, оформления заявок, субсидий, льгот, деклараций, подписание петиций и многими другими.

В течение нескольких месяцев в Vodafone обещают сделать Mobile ID доступным для всех украинцев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки будут более пристально следить за клиентами. Финрегулятор усиливает требования к защите помещений банков.

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По материалам finclub.net