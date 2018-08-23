Украинские банки будут более пристально следить за клиентами

Финрегулятор усиливает требования к защите помещений банков

Национальный банк Украины (НБУ) усилил требования к защите помещений банков, которые проводят работу с наличными и другими ценностями.

Применение норм постановления Правления Национального банка Украины № 93 от 14 августа 2018 «Об утверждении Изменений к Правилам организации защиты помещений банков в Украине» позволит:

усовершенствовать действующие требования к организации защиты помещений банков в Украине;

повысить требования к защите работников банка, осуществляющих работу с наличными;

повысить уровень контроля за отдельными помещениями с целью уменьшения возможного негативного влияния человеческого фактора.

НБУ обязывает банк оборудовать системой видеонаблюдения с архивацией видеосигнала с видеокамер круглосуточно. При этом указаны сроки хранения видео:

14 суток – место кассира, зона клиентов у рабочего места кассира и вход/выход клиентов в банк;

60 суток – хранилище для индивидуальных сейфов и/или помещения, в котором установлен сейф с индивидуальными сейфами.

Банки обязаны до 1 января 2020 обеспечить требования этого постановления, которое вступило в силу в среду, 22 августа 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в МЭРТ оценили масштабы теневой экономики в Украине. Таким образом, уровень теневой экономики в Украине в первом квартале составил 33% от официального ВВП. Это на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

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