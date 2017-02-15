Спасение утопающих: как взять кредит с плохой кредитной историей

Кредитные предложения для заемщиков с плохой кредитной историей существуют

Получить статус заемщика с плохим кредитным рейтингом легче, чем кажется. Нужно всего пару раз внести выплаты по кредиту с задержкой. И вы в черном списке у банкиров. В этом обзоре мы будем разбираться, как взять кредит с плохой кредитной историей.

Как взять кредит с плохой кредитной историей: пошаговое руководство

Как проверить кредитную историю: основные сервисы

Перед тем, как брать кредит, желательно проверить свою кредитную историю. Так вы узнаете, на что можно рассчитывать, обращаясь за кредитом в банк или другое финансовое учреждение. Проверка кредитной истории заинтересует и тех, что уже получил отказ в кредите без видимых причин. Так клиенты смогут обнаружить просрочку в выплатах, о которой они, возможно, и не догадывались.

На сайте Бюро кредитных историй — ubki.ua. Если ваш номер мобильного уже фигурировал в кредитных договорах, достаточно ввести дату рождения. Сервис автоматически найдет документы и определит кредитную историю. Если нет – придётся ввести дополнительные персональные данные.

В мобильном приложении Бюро

В Приват24 (онлайн или в терминалах).

Онлайн эту услугу можно заказать в разделе «Мои счета» за 45 гривен. Сервис покажет задолженность по текущим кредитам в таблице.

Как исправить кредитную историю: простые приемы

Если проверка кредитной истории подтвердила ваши подозрения и рейтинг оказался плохим, есть шанс его исправить. Как правило, банки смотрят на кредитную историю заемщика за последние два года. На этом периоде и стоит сконцентрироваться.

Рейтинг улучшится автоматически, если вы закроете текущие кредиты

Кредитная история будет выглядеть лучше, если последние займы будут погашаться вовремя. Поэтому перед тем, как думать о крупном кредите, специалисты советуют оформить несколько небольших займов, вплоть до потребительских кредитов в залах торговых центров

Ответственное использование кредитной карты — тоже плюс для кредитного рейтинга.

Где можно взять кредит с плохой историей: берем количеством

Если вы уже сделали все возможное, чтобы улучшить кредитный рейтинг, пришло время заняться поиском банка, который все же даст вам деньги. Ваши шансы взять кредит с плохой кредитной историей (хоть и подкорректированной) вырастут, если вы направите заявки сразу в несколько банков. Можно оценить свои шансы онлайн – такую опцию предлагают многие украинские финучреждения. Также заветная цель станет более достижимой, если вы готовы заплатить за кредит более высокие проценты.

В надежде привлечь вкладчиков, банки охотнее открывают кредитные карты. Поэтому если вас волнует, где взять кредит без справки о доходах – обратите внимание на банковские карты. Перечень кредиток, которые можно оформить без справки – по ссылке.

Как взять кредит с плохой кредитной историей: помощь брокера

Если вы снова получили отказ, есть повод задуматься о помощи профессионалов. Брокеры проанализируют кредитную историю и постараются убедить банк в том, что сейчас ваше материальное положение позволит оплатить кредит. А предыдущие задержки с выплатами были допущены по уважительной причине. Найти кредитного брокера можно в специальных каталогах.

Однако нужно помнить, что брокеру придётся отдать определенный процент от суммы полученного кредита.

Где взять кредит с плохой историей: идем на все

100% гарантию на получение кредита в банке с плохой кредитной историей не даст никто. Поэтому, если в очередной раз вам отказали в банковском кредите, а деньги нужны, придётся потратиться на высокие комиссии в пунктах быстрого кредитования. Для оформления такого кредита требуется только паспорт и код. Но процентная ставка достигнет 700% в год. Поэтому шанс получить займ выше, чем в банке.

Если кредит нужен срочно – можно прибегнуть к онлайн-кредитованию. Подробнее о том, как и где взять кредит онлайн, а также о процентах и сроках — читайте в нашем материале — как взять кредит через Интернет: рекомендации и полезные советы.Для безнадежно плохих кредитных историй существуют ломбарды.

Выплачивайте кредиты вовремя!

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