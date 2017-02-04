ТОП-5 новостей недели: ЧП в Нацбанке и новые тарифы Uber

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Мобильный кошелек в Украине

Пока в Украине очень мало мобильных кошельков. Поэтому появление на этом рынке нового игрока сразу вызывает ажиотаж. На этой неделе о своем кошельке заявил Кредобанк.

С марта все держатели карт банка, у которых есть смартфоны с NFC на базе ОС Android смогут расплачиваться ими в магазинах одним прикосновением к терминалу.

Отпечаток пальца вместо карты

Пока в Украине появляются первые мобильные кошельки, на Западе люди расплачиваются за покупки пальцами. В одном из ночных клубов британской столицы появились сканеры рисунка вен. Чтобы забрать свой коктейль достаточно просто приложить к ним свой палец. Деньги автоматически спишутся со счета.

Карта-кошелек для всех кредиток

А в США наконец выпустят гаджет, на который можно загружать все свои кредитки и скидочные карты. Он легко поместится в карман и заменит традиционный бумажник.

Новые тарифы Uber

На этой неделе в Uber было сразу две хорошие новости – запуск в Одессе и снижение тарифов на проезд. Теперь минимальная поездка по городу обойдется в 25 гривен.

Инцидент в НБУ

2 февраля ТОП-менеджер НБУ Сергей Шацкий, который занимался популяризацией национальной платежной системы ПРОСТИР и продвигал идею создания в Украине, был задержан за взятку в $25 тыс.

Эксперты уже высказали свое мнение о происходящем в соцсетях. Что вы думаете?

На прошлой неделе мы обсуждали доступные кредиты и новый Приват24. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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