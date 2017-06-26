Основатель Apple Стив Возняк впервые посетит Украину

WOZ расскажет о создании компании Apple, поделится своими мыслями о предпринимательстве, инновациях и креативности в бизнесе

В этом году PaySpace Magazine стартовал со множеством обучающих инициатив для специалистов и экспертов рынка. Мы разыгрываем бесплатные билеты для наших читателей и поддерживаем самые важные бизнес-ивенты в Украине. Одним из таких событий в этом году станет приезд Стива Возняка, где PaySpace Magazine выступит партнером. Подписывайтесь на наши новости и ожидайте в скором времени розыгрыш билетов на одно из самых важных бизнес-событий этого года!

30 сентября на OLEROM FORUM 1 во Дворце Спорта, впервые в истории украинского бизнеса, выступит сооснователь компании Apple и изобретатель первого в мире персонального компьютера – Стив Возняк.

Со сцены Дворца Спорта легендарный WOZ расскажет о создании компании Apple, поделится своими мыслями о предпринимательстве, инновациях и креативности в бизнесе. Кроме того, Стив укажет вектор развития мировых бизнес-тенденций.

На одной сцене выступят и другие легенды, чьи мечты изменили жизнь всего человечества. Тема форума этого года: «Создавая будущее. От мечты – к результату».

Главная миссия OLEROM FORUM 1 – создать в Украине такую бизнес-среду, где талантливые и перспективные люди смогут воплощать свои идеи в реальность. Для того, чтобы научить бизнес работать и развиваться внутри страны, мы приглашаем легендарнейших спикеров современности со всего мира. Они поделятся секретами успеха, механизмами построения правильных бизнес-процессов и проверенными кейсами, которые работают вне времени и обстоятельств.

OLEROM FORUM 1 – это не только легендарные спикеры, это также площадка для обмена опытом, роста и развития бизнеса. 30 сентября Дворец Спорта превратится в платформу, которая объединит более 7 тысяч участников. Среди них собственники и управленцы IТ-компаний, инвесторы и венчурные капиталисты, бизнес-ангелы, разработчики и стартаперы.

Напомним, в прошлом году форум компании OLEROM открыл Украине таких гениев современности, как Роберт Киосаки и Бодо Шефер.

Успейте купить билеты по лучшей цене: forumone.olerom.com

По всем вопросам обращайтесь: +38 (044) 228-74-84

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