Биометрия

Биометрия – способ распознавания людей по уникальным физическим или поведенческим характеристикам

Современные биометрические способы идентификации личности используют разные методики: от сердцебиения до распознавания голоса. Но самым популярным остается отпечаток пальца. Его начали использовать для проверки личности еще в 19 веке. За полтора столетия спектр использования этого биометрического маркера расширился от вычисления преступников до подтверждения цифровых платежей.

Самые популярные способы биометрической аутентификации:

Отпечаток пальца. Современные мобильные кошельки, например, Apple Pay, построили на нем всю систему безопасности. Карты, которые хранятся в кошельке, защищены одним прикосновением пальца их владельца.

Современные мобильные кошельки, например, Apple Pay, построили на нем всю систему безопасности. Карты, которые хранятся в кошельке, защищены одним прикосновением пальца их владельца. Голос. Колл-центры банков уже используют системы распознавания голоса, чтобы «узнавать» клиентов банков по телефону.

Колл-центры банков уже используют системы распознавания голоса, чтобы «узнавать» клиентов банков по телефону. Лицо. На кассах супермаркетов устанавливают камеры, которые распознают лица покупателей и отпускают товар даже без кредитной карты. Деньги списываются со счета автоматически

На кассах супермаркетов устанавливают камеры, которые распознают лица покупателей и отпускают товар даже без кредитной карты. Деньги списываются со счета автоматически Глаза. Оплата покупок взглядом стала доступной благодаря появлению сканеров сетчатки в смартфонах. Если верить слухам такой сканер появится и в iPhone 8.

Оплата покупок взглядом стала доступной благодаря появлению сканеров сетчатки в смартфонах. Если верить слухам такой сканер появится и в iPhone 8. Сердце. Различные фитнес-трекеры давно научились измерять частоту сердечных сокращений. Теперь этот ритм можно использовать для подтверждения личности и оплаты товаров прямо с помощью браслета.

Различные фитнес-трекеры давно научились измерять частоту сердечных сокращений. Теперь этот ритм можно использовать для подтверждения личности и оплаты товаров прямо с помощью браслета. Поведение. То, как человек держит смартфон или двигает мышкой, можно тоже использовать для аутентификации.

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