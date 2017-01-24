Опасность кеш-треппинга: операция завершена, а деньги не появились

В Украине увеличилось количество мошеннических атак при снятии наличных в банкоматах

Согласно статистике НБУ, только за 2015 год в Украине было зафиксировано 9,4 тысячи незаконных операций в банкоматах, в результате которых владельцы карточек потеряли более 15,2 миллионов гривен. Наибольшее количество таких случаев фиксируется в крупных городах: Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе.

Среди видов банкоматного мошенничества в последние годы в Украине самым распространенным является кеш-треппинг (захват наличных). Для осуществления такого преступного действия злоумышленники закрывают отверстие для выдачи денег в банкомате специальной накладкой (планкой) с липкой лентой (скотчем) с обратной стороны. Таким образом, при проведении гражданами операций по снятию наличных происходит захват купюр. Деньги прилипают к скотчу, что препятствует их выдачи законному держателю карты. В большинстве случаев пользователь банкомата, не получив денег, решает, что в его работе произошел сбой или закончились наличные. И уходит, не подозревая о вероятности мошенничества. После этого, тут же подходит злоумышленник и забирает деньги. Количество таких случаев захвата наличных в банкоматах Украины выросло более чем в 100 раз с 2013 года.

В рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов Safe Card, экспертами Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА создана инфографика о том, как распознать наличие постороннего мошеннического устройства на отверстии для выдачи денег в банкомате, какие эффективные способы защиты существуют, и какие действия необходимо предпринять, чтобы сохранить свои деньги при кеш-треппинге.

Если банкомат сообщает об успешно проведенной операции по снятию средств, а деньги не появились в отверстии для их выдачи, в первую очередь специалисты рекомендуют ни в коем случае не отходить от банкомата, не выяснив в банке причины неполучения наличных. Для этого необходимо позвонить в банк по номеру, указанному на банкомате, или в свой банк по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Преступники, как правило, искусно маскируют свои устройства, например, делают планки для кеш-треппинга того же цвета и дизайна, что и банкомат. Однако мошеннические накладки не являются частью «сплошной» конструкции банкомата, в котором все установлено плотно и крепко. Всегда существует небольшой люфт, то есть планка немного «шатается».

Если на экране банкомата появилось сообщение о выдаче средств, пришло смс-уведомление об успешно завершенной операции и, даже удалось услышать как банкомат отсчитал деньги, но их нет, и слот для выдачи наличных закрыт – необходимо попробовать подергать за выступающую часть отверстия, которое «выпускает» банкноты наружу. Также стоит внимательно изучить его: часто захваченные купюры можно увидеть.

При обнаружении каких-либо признаков посторонних объектов (планок, липкой ленты) нужно немедленно сообщить об инциденте в банк, обслуживающий банкомат и дождаться указаний сотрудника банка.

Чаще всего попадают к мошенникам «на крючок» пользователи, которые не обращаются в банк сразу же после того, как сталкиваются с ситуацией, когда банкомат не выдал им деньги. В случае кеш-треппинга, если пользователь не стал разбираться и отошел от банкомата, банк, скорее всего, не будет компенсировать ущерб. Ведь официально операция была успешной и вернуть средства, утерянные в результате таких мошеннических действий будет весьма сложно.

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