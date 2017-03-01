Пользователи соцсетей диктуют моду в платежах — исследование Mastercard

То, что вы пишете про платежи в Facebook, может повлиять на глобальные тренды



Пятое ежегодное исследование цифровых платежей Mastercard Digital Payments показало, что потребители все чаще интересуются платежными инновациями. Это подтверждают беседы в социальных сетях.

Самая распространенная тема обсуждений — это развитие платежных решений. Рост приема цифровых кошельков в торговых точках, онлайн-магазинах, мобильных приложениях и подключенных к интернету автомобилях сгенерировал более 2 млн упоминаний.

Что обсуждают в соцсетях?

носимые устройства были лидерами среди тем, которые касались новых технологий – благодаря анонсам соглашений между разработчиками технологий и провайдерами платежей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе потребители делились слухами об интеграции мобильного кошелька с «умными» устройствами.

были лидерами среди тем, которые касались новых технологий – благодаря анонсам соглашений между разработчиками технологий и провайдерами платежей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе потребители делились слухами об интеграции мобильного кошелька с «умными» устройствами. виртуальная реальность, искусственный интеллект и виртуальные помощники также вызвали интерес в контексте новых платежных технологий. В течение года уровень заинтересованности больше всего вырос у потребителей из Северной Америки – ажиотаж прежде всего вызвала легкость отправления и получения мобильных платежей благодаря одному сообщению виртуальному помощнику.

также вызвали интерес в контексте новых платежных технологий. В течение года уровень заинтересованности больше всего вырос у потребителей из Северной Америки – ажиотаж прежде всего вызвала легкость отправления и получения мобильных платежей благодаря одному сообщению виртуальному помощнику. интернет вещей, позволяющий осуществлять платежи с помощью любого подключенного устройства, был горячей темой для большинства бесед в Северной Америке (44%) и Европе (34%).

Что беспокоит потребителей?

В своих беседах люди продолжили отмечать, что успех новых технологий и способов оплаты будет зависеть от безопасности и защиты, которые выходят за пределы нынешних возможностей. Почти половина потребителей (43%) выразила интерес к биометрии и другим формам аутентификации, которые обеспечат усиленную безопасность, снизят вероятность мошенничества и выйдут за пределы традиционных паролей.

Новые разработки для распознавания лиц и отпечатков пальцев стали предметом обсуждения более чем половины бесед на темы биометрии и аутентификации (51%). Также потребители жаловались на пароли и интересовались возможностью избавиться от них, получив взамен более простой и надежный способ аутентификации.

Развитие платежных инноваций происходит и в Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Пятое ежегодное исследование цифровых платежей Mobile Payments Study от Mastercard, представленное на Mobile World Congress в этом году, было проведено в партнерстве с PRIME Research с использованием данных Synthesio. Оно отследило 3,5 млн постов на 188 рынках мира в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Vkontakte и др.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Mobile World Congress-2017: ТОП-7 трендов, заслуживающих внимания