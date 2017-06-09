Amazon расширяет свою программу по кредитованию бизнеса

Компания Amazon за последние 12 месяцев предоставила более 1 млрд долларов кредитования предприятиям малого бизнеса

Amazon Lending предлагает краткосрочные бизнес-кредиты на срок до 12 месяцев для микро-, малых и средних предприятий. Точное понимание компанией Amazon торговых моделей на онлайн-рынке помогает ей идентифицировать мелких трейдеров с сильным потенциалом, которые пока не могут претендовать на обычный банковский кредит.

Компания собирает данные о более чем 2 млн активных продавцов на своей платформе. Это позволяет ей определить тех, кто наиболее кредитоспособен, и предлагать им авансы в размере от 1 000 до 750 000 долларов, выплачиваемые в течение 1 года.

С момента открытия программы кредитования в 2011 году гигант электронной коммерции предоставил более 3 млрд долларов около 20 тыс продавцов. Программа настолько популярна, что 50% участников со временем возвращаются за повторным кредитом.

PayPal и Square предлагают аналогичные коммерческие кредиты. Они основаны на алгоритмах, которые отслеживают продажи и платежные данные, чтобы идентифицировать наиболее кредитоспособных клиентов. PayPal заявляет, что по их программе выдано около 3 млрд долларов кредитов, а Square уже предоставила 1,5 млрд долларов с момента запуска кредитной программы в 2014 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon предлагает скидки для потребителей с низким доходом. Компания хочет переманить эту категорию потребителей у своего конкурента Walmart.

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По материалам finextra.com