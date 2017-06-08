Amazon предлагает скидки для потребителей с низким доходом

Amazon хочет переманить эту категорию потребителей у своего конкурента Walmart

Amazon намеревается переманить потребителей с низким доходом у розничного гиганта Walmart, предлагая скидки на членство Amazon Prime для получателей государственной помощи. Стоимость подписки для таких потребителей будет составлять $5,99 в месяц. Amazon предлагает 30-дневный бесплатный пробный период.

Для других потребителей членство Amazon Prime составляет $99 в год или $10,99 в месяц. Prime-пользователям предлагается потоковое телевидение, фильмы и музыка, неограниченное хранение фотографий, бесплатные книги Kindle и прочее.

Таким образом, «Amazon составит серьезную конкуренцию Walmart, где сейчас чаще всего скупаются участники программы федеральной помощи США Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)», отмечают в Reuters.

В The Wall Street сообщают, что «продажи Walmart участникам SNAP генерировали $13 млрд, что составляет 18% суммы, потраченной участниками программы по всей стране».

Amazon и Walmart конкурируют уже на протяжении многих лет. При этом Walmart продолжает развивать свою стратегию онлайн-продаж: в прошлом году компания анонсировала приобретение конкурента Amazon Jet.com за $3,3 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что потребители готовы променять банки на Apple, Google и Amazon. Около трети британских потребителей готовы доверить свои финансы крупнейшим ИТ-компаниям Amazon, Google, Facebook и Apple. 48% респондентов хотят, чтобы банки делились данными о клиентских операциях с доверенными третьими сторонами, если бы при этом потребители получали более персонализированный сервис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Amazon разрабатывает новую линейку смартфонов

По материалам npr.org