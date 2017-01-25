Amazon запустит платную поисковую платформу

Amazon намерен монетизировать свой трафик

Amazon намерен запустить платную поисковую платформу в попытке монетизировать трафик на свой e-commerce веб-сайт и улучшить отношения с брендами и рекламными агентствами.

Согласно сообщениям, Amazon также планирует монетизировать брендированный поиск товаров, которые не продаются на веб-сайтах компании. К примеру, автомобили. Amazon не продает автомобили, но при этом производители авто смогут создавать страницы своей продукции на Amazon, которые будут предоставлять потребителям информацию, которую они хотят получить перед покупкой авто, включая отзывы других потребителей. На сайте также можно будет записываться на тест-драйвы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon будет выпускать кредитные карты.

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По материалам pymnts.com