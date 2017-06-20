Apple и IKEA разрабатывают приложение для дополненной реальности

С помощью нового мобильного приложения покупатели смогут оценить, насколько гармонично новая мебель будет смотреться в интерьере даже перед ее приобретением

Компании Apple и IKEA совместно создадут мобильное приложение для дополненной реальности. Новая смарт-технология поможет покупателям мебели оценить, насколько гармонично новая мебель будет смотреться в интерьере даже перед ее приобретением.

Команда Apple, которая занимается разработкой дополненной реальности, включает инженеров и разработчиков из крупнейших технологических компаний Facebook и Microsoft. Запуск мобильного приложения запланирован на осень 2017 года, однако точная дата еще неизвестна.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple займется виртуальной реальностью. Компания представила новую версию графического интерфейса для программирования приложений Metal 2 на Всемирной конференции разработчиков Apple.

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По материалам pymnts.com