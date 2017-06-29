Банки возобновляют работу после хакерских атак — НБУ

Хакерская атака началась 27 июня и затронула крупнейшие предприятия Украины



Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий прокомментировал возобновление работы банковской системы после хакерских атак. Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.

Относительно режима работы отдельных банков, Яков Смолий отметил, что Укргазбанк возобновил работу отделений в ограниченном режиме и некоторое время будет осуществлять обслуживание клиентов путем принятия платежных поручений на бумажных носителях. Ощадбанк возобновляет работу в целом и подключение к СЭП.

Укрсоцбанк также восстанавливает работу. На сайте финучреждения опубликован перечень отделений, которые восстановились после кибератаки.

НБУ рекомендует клиентам банков обращаться в колл-центры или отделения финучреждений за информацией о статусе их работы и возможностях обслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украину накрыла массовая кибератака. Действию вредоносного ПО подверглись банки, крупные компании и другие объекты.

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