Правила безопасности банковских карт, которые игнорируют украинцы

Какие правила безопасности не используют украинцы — читайте далее

Почти половина украинских держателей карт (49%), знают, что лимиты на операции с картой помогут защитить деньги от мошенников. Однако не используют этот способ защиты. Похожая ситуация наблюдается с другими способами защиты цифровых платежей. Единственный метод защиты, который большинство украинцев считают действенным — неразглашение PIN-кода.

Таки данные были получены в ходе второй волны исследования «Оценка уровня осведомленности относительно признаков и способов защиты от мошенничества в сфере использования платежных карт среди Интернет-пользователей Украины», проведенного Ассоциацией ЕМА и компанией «Gemius Украина» весной 2017 года.

Согласно исследованию, украинцы знают о способах защиты от мошенничества, но по не применяют их, надеясь, что им не придется лично столкнуться с киберпреступностью.

Какие способы защиты средств на карте игнорируют украинцы:

67% опрошенных знают, что следует периодически менять ПИН-код к карте (но делают это только 20%);

49% респондентов подтвердили, что знают о возможности установить лимиты на операции с картой, например на снятие наличных, на операции в Интернет. Но не не используют ее.

ТОП-3 самых используемых метода защиты банковской карты:

76% украинцев подключили мобильный банкинг, чтобы знать обо всех операциях с картой (и в вовремя отреагировать, если получат сообщение об операции, которую не совершали);

70% респондентов ответили, что не записывают ПИН-код к карте на самой карте;

69% опрошенных подтвердили, что не хранят записанный ПИН вместе с картой.

При работе с банкоматом:

70% респондентов сравнивает внешний вид банкомата с экранной заставкой (на предмет наличия посторонних устройств);

64% опрошенных не будет отходить от банкомата, который сообщил о выдаче наличных, но не выдал их. Респонденты подтвердили, что не уйдут от банкомата, пока не выяснят причину невыдачи денег (то есть, позвонят в банк и т.д.);

62% опрошенных прикрывает клавиатуру банкомата при введении ПИН-кода к карте.

В интернете:

89% респондентов подтвердили, что пополняют мобильный и совершают денежные переводы только при помощи проверенных и надежных веб-сервисов.

При телефонных звонках:

89% опрошенных подтвердили, что не сообщат конфиденциальные данные своей карты по телефону.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о результатах исследования финансовой граммотности украинцев. Способны ли пользователи распознать мошенничество с картами, и на какие уловки чаще всего попадаются — читайте в материале.

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