Правила безопасности банковских карт, которые игнорируют украинцы

Какие правила безопасности не используют украинцы — читайте далее
Почти половина украинских держателей карт (49%), знают, что лимиты на операции с картой помогут защитить деньги от мошенников. Однако не используют этот способ защиты. Похожая ситуация наблюдается с другими способами защиты цифровых платежей. Единственный метод защиты, который большинство украинцев считают действенным — неразглашение PIN-кода.
Таки данные были получены в ходе второй волны исследования «Оценка уровня осведомленности относительно признаков и способов защиты от мошенничества в сфере использования платежных карт среди Интернет-пользователей Украины», проведенного Ассоциацией ЕМА и компанией «Gemius Украина» весной 2017 года.
Согласно исследованию, украинцы знают о способах защиты от мошенничества, но по не применяют их, надеясь, что им не придется лично столкнуться с киберпреступностью.
Какие способы защиты средств на карте игнорируют украинцы:
- 67% опрошенных знают, что следует периодически менять ПИН-код к карте (но делают это только 20%);
- 49% респондентов подтвердили, что знают о возможности установить лимиты на операции с картой, например на снятие наличных, на операции в Интернет. Но не не используют ее.
ТОП-3 самых используемых метода защиты банковской карты:
- 76% украинцев подключили мобильный банкинг, чтобы знать обо всех операциях с картой (и в вовремя отреагировать, если получат сообщение об операции, которую не совершали);
- 70% респондентов ответили, что не записывают ПИН-код к карте на самой карте;
- 69% опрошенных подтвердили, что не хранят записанный ПИН вместе с картой.
При работе с банкоматом:
- 70% респондентов сравнивает внешний вид банкомата с экранной заставкой (на предмет наличия посторонних устройств);
- 64% опрошенных не будет отходить от банкомата, который сообщил о выдаче наличных, но не выдал их. Респонденты подтвердили, что не уйдут от банкомата, пока не выяснят причину невыдачи денег (то есть, позвонят в банк и т.д.);
- 62% опрошенных прикрывает клавиатуру банкомата при введении ПИН-кода к карте.
В интернете:
- 89% респондентов подтвердили, что пополняют мобильный и совершают денежные переводы только при помощи проверенных и надежных веб-сервисов.
При телефонных звонках:
- 89% опрошенных подтвердили, что не сообщат конфиденциальные данные своей карты по телефону.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о результатах исследования финансовой граммотности украинцев. Способны ли пользователи распознать мошенничество с картами, и на какие уловки чаще всего попадаются — читайте в материале.
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