Осторожно: как мошенники выманивают секретные данные платежных карт

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые сценарии, чтобы выманить у жертвы конфиденциальную информацию

По оценкам экспертов, 94% телефонных мошенников, которые намереваются выманить у своих жертв секретные данные платежных карт, выдают себя именно за банковских сотрудников. Слыша, что им звонят из банка, потенциальные жертвы с легкостью выдают конфиденциальную информацию, которая необходима злоумышленникам для снятия средств с карты.

Среди «предлогов» для звонка мошенники чаще всего выбирают:

— «Ваша карта заблокирована»;

— «Подозрительные операции по карте»;

— «Карту нужно перерегистрировать», верификация карты;

— «Вам пришел платеж, чтобы зачислить его на ваш счет, нужны следующие данные», «вам начислена добавка к пенсии», «вы выиграли в акции».

Недавно телефонные мошенники придумали еще один мошеннический сценарий — звонок якобы с целью проверить качество банковского обслуживания. Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА.

Перед тем, как выманить данные карты (номер, а также секретные реквизиты – срок действия карты, трехзначный код безопасности с обратной стороны карты или код CVV2/CVC2) мошенники представляются сотрудниками банка и просят оценить сервис финучреждения.

Известны случаи, когда мошенники одновременно вели телефонные переговоры с жертвой и вводили данные ее карты в онлайн-сервисе для совершения денежных переводов, чтобы украсть с нее средства. Если оказывалось, что для подтверждения операции по денежному переводу требуется ввести секретный код из смс от банка, то мошенник мог попросить жертву назвать секретный код из смс от банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что украинцы стали чаще платить картой и реже снимать наличные. Согласно результатам исследования Ассоциации ЕМА и компании «Gemius Украина», 32% респондентов, которые приняли участие в исследовании, сообщили, что регулярно совершают карточные платежи в магазинах, на заправках и в других торговых точках, 26% — в интернете, а 19% — оплачивают товары и услуги картами чаще, чем раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И снова о важном: ТОП-10 основных правил кибербезопасности