Способны ли украинцы распознать мошенничество с картами — исследование

Общий уровень осведомленности о мошенничестве среди населения вырос, но некоторое украинцы все еще не могут распознать потенциальную угрозу

Ассоциация ЕМА и компания Gemius проводят социальный опрос, чтобы выявить уровень осведомленности украинцев об основных угрозах при использовании банковских карт. Два этапа исследования уже завершены, а третий запланирован на август 2017 года.

Согласно полученным данным, украинцы все еще остаются достаточно «наивными» относительно защиты своей банковской информации от мошенников. Хотя 84% опрошенных заявили, что не стали бы раскрывать свои конфиденциальные банковские данные никому, 13% по-прежнему готовы выдать их тому, кто позвонит и представится «банковским сотрудником», а 3% и вовсе не знают, как стоит поступать в такой ситуации. Напомним, раскрывать секретные данные своей карты нельзя никому, даже настоящим сотрудникам банков.



14% респондентов (плюс 5% тех, кто затруднился дать ответ) не уверены, можно ли сообщать конфиденциальные данные карты человеку, который представляется покупателем товара, выставленного ими в Интернет. Кроме того, 14% опрошенных (плюс 2% тех, кто затруднился дать ответ) готовы выдать банковские данные мнимым сотрудникам государственных органов (СБУ, Нацбанка, Пенсионного фонда, Нацполиции и т.д.).

При этом только 72% украинцев знают, что в банкомате можно сделать перевод только с той карты, которая вставлена в банкомат. А 14% готовы поверить мошеннику, который позвонит и будет давать «инструкции» по работе с банкоматом, чтоб якобы перечислить им деньги (к примеру, выигрыш в какой-то акции). На самом же деле, следуя этим инструкциям пользователь, сам этого не осознавая, совершит перевод со своей карты на карту мошенника.

74% респондентов не станут пополнять чей-то мобильный или совершать денежный перевод на сайте, тексты которого содержат ошибки и неточности. Впрочем, 9% пользователей не считают безграмотность онлайн-сервиса чем-то подозрительным и готовы совершать на таких сайтах платежи.

Только 33% опрошенных обращают внимание на домен сайта. Стоит помнить, что лишь регистрация на домене .ua проводится с проверкой и ограничениями.

Не все пользователи знают и о рисках при работе с банкоматами.

67% украинцев не станут использовать банкомат с подозрительной накладкой на кардридере, а 27% не видят в этом никакой угрозы. Однако именно в области отверстия для приема карт мошенники устанавливают скимминговые накладки, которые могут записывать данные с магнитных полос карт. Кроме того, злоумышленники закрепляют маленькие камеры над клавиатурами банкоматов, чтобы записывать процесс ввода PIN-кодов потребителями.

Многие банкоматы специально подают на экране фотографию, как должно выглядеть устройство. Если между изображенным и реальным банкоматом есть различия, лучше воздержаться от его использования и сообщить в банк о своих подозрениях.

Впрочем, не все скимминговые накладки заметны внешне. Некоторые из них установлены внутрь кардридера. Поэтому лучше не пользоваться банкоматом, если карта входит в него с трудом. Об этом знает лишь 59% опрошенных.

66% респондентов не отойдут от банкомата, если тот не выдал им деньги, хотя на экране появилось соответствующее сообщение. Это правильно — злоумышленники иногда устанавливают планку с двусторонним скотчем в отверстие для выдачи наличных. Этот вид мошенничества называется кэш-треппинг. Если вы столкнетесь с ним, проверьте отверстие для выдачи наличных (планку можно нащупать и снять) и позвоните в банк. Если же вы отойдете от банкомата, вскоре мошенник найдет возможность снять свое устройство вместе и приклеившимися к нему деньгами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что эксперты развеяли опасения о мошенничестве с бесконтактными картами. Они опровергли данные о том, что мошенничество с NFC-картами выросло почти на 4500%, а суммы убытков от него за последние годы увеличились в разы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники выманили у украинцев еще 4 млн гривен