В одном из городов Великобритании появились бесконтактные пункты приема пожертвований для бездомных

В британском городе Бристоль установлены несколько бесконтактных пунктов приема пожертвований, с помощью которых все желающие имеют возможность перечислить 2 фунта стерлингов (2 доллара) на проект Safer off the Streets (SOS), просто приложив бесконтактную карту к терминалу.

SOS — это проект, который был запущен организацией Rough Sleeping Partnership. Создание последней инициировал городской совет Бристоля для борьбы с ростом количества бездомных людей в городе. Цель проекта — собрать 100 тыс фунтов стерлингов для ночлежных домов Бристоля.

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Ранее мы писали о том, что в одном из кинотеатров Украины благотворительный взнос можно совершить бесконтактно. Благотворительные взносы через NFC Donation Box в Планета Кіно можно совершать, начиная с 22 апреля. Чтобы сделать пожертвование, необходимо поднести бесконтактную платежную карту к датчику, после чего со счета держателя карты спишутся 50 грн и пойдут на помощь онкобольным детям в рамках проекта «Дети против Рака».

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По материалам nfcworld.com