Биткоин обогнал Facebook и Google на 800% по доходности

Успех биткоина, в основном, объясняется его инвестиционной привлекательностью

За последние пять (с 2012 по 2017) лет совокупный годовой доход биткоина на 800% превысил аналогичный показатель таких компаний-гигантов, как Facebook и Google.

Такие данные опубликовал глава блокчейн продуктов финансовой компании Крис Бурниске.

Так, согласно приведенным данным совокупный годовой доход биткоина составил 212%. Показатель Facebook, тем временем, составил 27,1%, Amazon – 31%, Netflix – 72,7%, Google – 23%.

Успех биткоина, в основном, объясняется его инвестиционной привлекательностью: инвесторы рассматривают криптовалюту, как выгодный долгосрочный инвестиционный актив.

Аналитик JustForex Игорь Афа выделил пять основных факторов, которые делают биткоин «хорошим долгосрочным инвестиционным активом»:

— спрос со стороны китайских инвесторов,

— растущая уверенность в биткоине,

— экономическая и политическая нестабильность в мире,

— ограниченная эмиссия биткоина (лимит — 21 млн).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что первый в мире биткоин-банк открылся в европейской столице.

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По материалам bitcoinist.com