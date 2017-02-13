Первый в мире биткоин-банк открылся в европейской столице

Биткоин-банк сделает покупку и продажу биткоинов легче и безопаснее

Первый в мире биткоин-банк открылся в центре австрийской столицы — Вене.

Учреждение создано, чтобы сделать покупку и продажу биткоинов легче и безопаснее. Им владеет и управляет местный блокчейн-стартап Bit Trust. Учреждение называется просто «Bitcoin-банк».

В банкоматах банка биткоин можно обменивать на евро и наоборот. Здесь клиенты также будут иметь возможность получить больше информации о виртуальной валюте.

Управляющий директор Bit Trust Магдалена Исбрандт утверждает, что главным преимуществом виртуальной валюты является то, что транзакции с ее участием проводятся «намного быстрее и без посредников».

Чтобы получить биткоин, у клиента должен был специальный адрес, который представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр и, фактически, работает, как виртуальный почтовый ящик для отправки и получения цифровой валюты. Весь процесс происходит в анонимном режиме.

Первый биткоин-банкомат был запущен в Австрии три года назад. Проект стал настолько успешным, что биткоин-банкоматы начали появляться и в других странах мира. В Вене сейчас насчитывается более 20 торговцев, которые принимают платежи в биткоинах, включая рестораны, бистро и бары.

Биткоин стал самой успешной валютой 2016 года, ее цена за год выросла более, чем вдвое.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна легализировала торговлю и майнинг биткоинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названо топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов

По материалам rt.com