Первый в мире биткоин-банк открылся в европейской столице

Биткоин-банк сделает покупку и продажу биткоинов легче и безопаснее
Первый в мире биткоин-банк открылся в центре австрийской столицы — Вене.
Учреждение создано, чтобы сделать покупку и продажу биткоинов легче и безопаснее. Им владеет и управляет местный блокчейн-стартап Bit Trust. Учреждение называется просто «Bitcoin-банк».
В банкоматах банка биткоин можно обменивать на евро и наоборот. Здесь клиенты также будут иметь возможность получить больше информации о виртуальной валюте.
Управляющий директор Bit Trust Магдалена Исбрандт утверждает, что главным преимуществом виртуальной валюты является то, что транзакции с ее участием проводятся «намного быстрее и без посредников».
Чтобы получить биткоин, у клиента должен был специальный адрес, который представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр и, фактически, работает, как виртуальный почтовый ящик для отправки и получения цифровой валюты. Весь процесс происходит в анонимном режиме.
Первый биткоин-банкомат был запущен в Австрии три года назад. Проект стал настолько успешным, что биткоин-банкоматы начали появляться и в других странах мира. В Вене сейчас насчитывается более 20 торговцев, которые принимают платежи в биткоинах, включая рестораны, бистро и бары.
Биткоин стал самой успешной валютой 2016 года, ее цена за год выросла более, чем вдвое.
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Ранее сообщалось о том, что еще одна страна легализировала торговлю и майнинг биткоинов.
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По материалам rt.com