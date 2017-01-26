Быть как Apple: в 2017 банки увеличат расходы на высокие технологии

На что банки собираются тратить «технологические» бюджеты — читайте далее

Большинство финансовых учреждений собираются тратить больше на технологии. Так, «технологические» бюджеты банков вырастут на 1-10% в 2017 по сравнению с прошлым годом. И будут направлены на более эффективное использование технологий при построении цифрового банкинга, IT-систем и моделей общения с клиентами.

По результатам опроса Cornerstone Advisors, почти 50% банков планируют улучшить свои мобильные банковские платформы. Только 42% планировали такие затраты в прошлом году. В опросе участвовало более 300 руководителей финучреждений с активами от $500 млн до $10 млрд.

В IT-департаментах более 50% опрошенных компаний планируют усовершенствовать виртуализацию серверов и сетей. В 2016 о таких затратах задумывалось только 27% респондентов.

К другим приоритетам банков в технологической сфере относят повышение скорости и качества существующих услуг. Также на фоне активности FinTech-стартапов все больше внимания уделяется цифровым интерфейсам для управления счетами.

В целом, изменения в бюджете финансовых учреждений в 2016-2017 годах отражают смещение фокуса с внешних проблем (слабая экономика, процентные cтавки) на внутренние (эффективность, затраты, качество кредитов).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Банки продолжают увольнять сотрудников и заменять их цифровыми технологиями. Британский банк HSBC намерен закрыть еще 62 отделения в текущем году, что станет причиной увольнения еще 200 сотрудников.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ – Обратная сторона цифровой революции: банки рискуют потерять доходы